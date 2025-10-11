Donald Trump bekeményít a kínaiakkal szemben

Indoklása szerint Kína "rendkívül agresszív" álláspontot képvisel a kereskedelem kapcsán azzal, hogy egy igen ellenséges levelet küldött a világnak, amelyben kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt néhány olyanra is, amelyet nem ők gyártanak.

Az amerikai elnök jelezte továbbá, hogy a 100 százalékos vám bevezetése Kína további lépéseitől függően előrehozható.

Donald Trump azt is tervezi, hogy Kína kapcsán exportkorlátozásokat vezet be "minden kritikus szoftverre".

Pénteken Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett, közel három hét múlva Dél-Koreában esedékes találkozóját. Később az Ovális Irodában újságíróknak azonban kijelentette, hogy nem mondta le a találkozót.

"Nem, nem mondtam le, de nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán" - mondta az amerikai elnök, aki hozzátette: "mindenképpen ott leszek, szóval feltételezem, hogy lehet, hogy lesz."

Az amerikai tőzsdék jelentős mínuszba zártak pénteken Donald Trump Kínával kapcsolatos vámemelési terveire.