Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump bekeményít a kínaiakkal szemben

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től, ami így 130 százalékra emelkedik, miután Kína exportkorlátozást vezetett be egyebek között a ritkaföldfémekre - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján.

Indoklása szerint Kína "rendkívül agresszív" álláspontot képvisel a kereskedelem kapcsán azzal, hogy egy igen ellenséges levelet küldött a világnak, amelyben kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt néhány olyanra is, amelyet nem ők gyártanak.

Az amerikai elnök jelezte továbbá, hogy a 100 százalékos vám bevezetése Kína további lépéseitől függően előrehozható.

Donald Trump azt is tervezi, hogy Kína kapcsán exportkorlátozásokat vezet be "minden kritikus szoftverre".

Pénteken Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett, közel három hét múlva Dél-Koreában esedékes találkozóját. Később az Ovális Irodában újságíróknak azonban kijelentette, hogy nem mondta le a találkozót.

"Nem, nem mondtam le, de nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán" - mondta az amerikai elnök, aki hozzátette: "mindenképpen ott leszek, szóval feltételezem, hogy lehet, hogy lesz."

Az amerikai tőzsdék jelentős mínuszba zártak pénteken Donald Trump Kínával kapcsolatos vámemelési terveire.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump bekeményít a kínaiakkal szemben

