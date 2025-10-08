ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda Koppány
A tisztségért ismét induló Daniel Noboa hivatalban levõ államfõ támogatóihoz beszél az ecuadori elnökválasztás második fordulójának eredményváró rendezvényén Olónban 2025. április 13-án. A voksolást a 37 éves Noboa nyerte a szavazatok 55,9 százalékának megszerzésével, míg baloldali kihívója, Luisa González 44,1 százalékot kapott. Noboát 2023 októberében választották elnökké, miután elõdje, Guillermo Lasso mindössze kétévnyi hivatalban töltött idõ után feloszlatta a parlamentet.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Carlos Duran Araujo

Megtámadták az elnök konvoját Ecuadorban

Infostart / MTI

Tüntetők rátámadtak Daniel Noboa ecuadori államfő autójára kedden, öt embert őrizetbe vettek - közölte az ecuadori kormányzat. Az elnök nem sérült meg.

Inés Manzano energiaügyi miniszter gyilkossági kísérletnek nevezte a történteket, az elnöki hivatal pedig később közölte, hogy az elkövetőket terrorcselekmény kísérletével is vádolják. A tüntetést szervező CONAIE szervezet szerint viszont a hatóságok provokációjáról volt szó.

Az elnök konvoja Cuenca térségében járt, amikor rátámadtak. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.

A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását. Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.

