Computer programmer in darkness. 4K
Nyitókép: Zulman/Getty Images

Már a határátlépés múlhat a közösségi oldalakon folytatott tevékenységtől

Infostart

Az amerikai bevándorlási hivatal 24 órában figyeltetné a közösségi oldalakat. Két megfigyelőcsapat monitorozná a platformokat olyan nyomok után, amelyek alapján körözött személyeket lehet azonosítani. A TikTok, a Facebook, az Instagram, az X, a YouTube és a Reddit is érintett lehet.

Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) külön egységet hozna létre a közösségi oldalak monitorozására olyan nyomok után, amelyek alapján körözött személyeket lehet azonosítani – írja a Wired értesülése alapján a hvg.hu.

Az amerikai lap úgy tudja, a megfigyelt közösségi oldalak közé tartozhat a TikTok, a Facebook, az Instagram, az X, a YouTube és a Reddit is.

A kiszivárgott dokumentumok szerint a megfigyelőcsapatnak sürgős esetben 30 percen belül kellene eredményt szolgáltatnia a tíz legkeresettebb bűnözővel kapcsolatban.

Olyan személyekről is információkat kellene szerezniük, akiket valamilyen nem erőszakos cselekmény miatt ítéltek el, vagy nem is büntetett előéletűek.

Utóbbi esetekben nyolc óra állna a rendelkezésükre a nyomok felderítésére.

A bevándorlási hivatal állítólag teljes munkaidőben tizenkét munkatársat foglalkoztatna abban a megfigyelőcsapatban, melynek székhelye a vermonti Willistonban lenne. A kiszivárgott információk szerint közülük hárman lennének állandóan szolgálatban. Az ország másik felében, a kaliforniai Santa Anában ugyanerre a feladatra 16 fős gárdát toboroz az ICE, itt a tervek szerint két ember biztosítja majd a folyamatos szolgálatot.

