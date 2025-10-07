ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd
Nyitókép: Unsplash

A legdurvább besorolást kapta a tornádó, 338 kilométeres sebességgel tombolt – videók

Infostart

A tornádó becsült maximális szélsebessége meghaladta a 210 mph-t, vagyis a 338 km/h-t. Teljesen kisiklatott egy tehervonatot, több vagon és egy 20 tonnás tartálykocsit elrepített 145 méterrel távolabbra.

Nem kis hírről számolhatunk be nektek: 12 év és 1 hónap "várakozás" után alakult ki egy

Most kapta meg a legerősebb kategóriájú, EF5-ös besorolást az a tornádó, amely az észak-dakotai Enderlinben csapott le ezév június 20-án.

A maximális becsült szélsebessége meghaladta a 210 mph-t, vagyis a 338 km/h-t. A tornádó Enderlinben 3 halálos áldozatot követelt, de sérültekről nem tudni - olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

A tornádó teljesen kisiklatott egy tehervonatot, több vagon és egy tartálykocsi (több, mint 20 tonna tömegű) pedig messzire (145 m) repült.

Házak és tanyák teljesen megsemmisültek, a fák nagy része kettéhasadt vagy kérgétől megfosztva maradt.

Ez volt a legerősebb besorolású tornádó, amely Észak-Dakotában valaha előfordult, ezzel pedig egy új állammal bővült az EF5-ös tornádók által sújtott területek listája.

Az Egyesült Államokban 2013 és 2025 között egyetlen tornádót sem soroltak a legerősebb, EF5-ös kategóriába. Ez volt a történelem leghosszabb ilyen hiátusa, összesen 4414 napig tartott.

Miért tartott ennyi ideig a fokozat megállapítása?

Gyakori, hogy egy tornádó végső besorolását hónapokkal később pontosítják. Az enderlini tornádó esetében több ok is közrejátszott.

A pusztításról itt láthatók fotók.

Cikkünk végén videókat is láthatnak.

