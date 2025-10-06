A pápánál járt a Tisza párt képviselője

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.