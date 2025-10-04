ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat
Nyitókép: Unsplash

Sem Istent, sem embert nem ismert a romániai vihar

Infostart / MTI

Fákat döntött ki, épületeket és gépkocsikat rongált meg a vihar és heves esőzés Románia több térségében szombatra virradóra. Bukarestben és Konstancán utcákat árasztott el a lezúdult csapadék, a hegyekben a hóviharok okoztak fennakadást. Két férfit kidőlt fa sebesített meg.

A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) jelentése szerint Bukarestben és Ilfov megyében több száz fát döntött ki az erős szél, ezek több mint 160 gépkocsit rongáltak meg. Az erős széllökések épületek tetőelemeit, villanyvezetékeket tépáztak meg.

A román főváros csütörtök este óta másodfokú viharjelzés alatt állt, szombat reggelig 351 esetben riasztották a tűzoltókat a károk miatt. Egy férfi megsebesült, amikor egy fa az autójára zuhant, koponyasérülésekkel szállították kórházba.

Konstancán utcákat árasztott el a heves esőzések nyomán lezúduló csapadék, mely a házak alagsorát, pincéit is elöntötte. Az erős szél lakóházak tetőelemeit rongálta meg, fákat döntött ki. A Fekete-tenger partján fekvő megyében szombatra virradóra hat alkalommal adtak ki rendkívüli időjárási viszonyokra figyelmeztető Ro-Alert telefonos riasztást a hatóságok. A legtöbb kárt a megyeszékhelyen jegyezték fel.

Az erős szél a dél-erdélyi Hunyad megyében is fákat döntött ki, az úttestre zuhanó fák több országúton és megyei úton fennakadást okoztak a közlekedésben. Elsősorban a hegyvidéken kellett közbelépni a tűzoltóknak, ahol másodfokú viharjelzés volt érvényben. A károk elhárítása szombat reggel is zajlott.

A Kudzsíri-havasokban négy lengyel turistát a hegyimentőknek kellett lehozniuk, miután a nagy hó miatt a hegyen rekedtek, a mentőakció több mint öt órán át tartott. A térségben félméteres a hóréteg és további hóviharokra figyelmeztetnek.

Szeben megyében Szebenjuharos (Paltinis) üdülőtelepen koponyasérüléseket szenvedett egy férfi, mert egy szél által kidöntött fa a gépkocsijára zuhant, miközben benne tartózkodott. A 29 éves áldozatot a többi sofőr mentette ki az autóból, majd kórházba szállították. Az erdélyi megyében is havazott, a legvastagabb hóréteget - 19 centimétert - a Fogarasi-havasokban, a Balea-tónál mérték.

