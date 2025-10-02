Pár napon belül megindulhat Amerikában a szövetségi dolgozók tömeges leépítése

Két napon belül megkezdődnek az amerikai szövetségi alkalmazottak tömeges elbocsátásai, közölte a Fehér Ház – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Hét év után először állt le a kormányzat az Egyesült Államokban, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Arra utaló jel sincs, hogy a republikánus és a demokrata oldal hajlandó lenne kompromisszumot kötni, a törvényhozók egymást hibáztatják.

Mivel október 1-ig nem született megállapodás a következő év szövetségi költségvetéséről, a szenátus berekesztette az ülést, és félő, hogy a leállás elhúzódik, ez pedig több százezer munkahelyet is veszélyeztethet, miközben milliárdos károkat okoz az amerikai gazdaságnak a kiesett termelés miatt.

A létfontosságú munkavállalók, a határőrök vagy a katonaság jelenleg fizetés nélkül dolgoznak, a nem létfontosságú kormányzati alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldték.

A múltban az amerikai költségvetés hasonló leállásakor ezeket a dolgozókat utólag fizették ki, amint újra beindult a gazdaság.

Utoljára 2018-ban volt költségvetési leállás, 1981 óta ez a 15. alkalom. Az elemzők arra számítanak, hogy a mostani hosszabb lesz, mint a legutóbbi. Várhatóan pénteken kísérel meg újabb szavazást tartani a szenátus.

J.D. Vance alelnök egy sajtótájékoztatón azt mondta: „Legyünk őszinték, ha ez az ügy elhúzódik, akkor kénytelenek leszünk embereket elbocsátani.”