ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.92
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Pár napon belül megindulhat Amerikában a szövetségi dolgozók tömeges leépítése

Infostart

Hét évvel ezelőtt volt utoljára olyan költségvetési leállás mint most, az állami alkalmazottak a megoldásig fizetetlenül dolgoznak vagy kényszerszabadságon vannak, de hamarosan sokkal rosszabbra is fordulhat a sorsuk.

Két napon belül megkezdődnek az amerikai szövetségi alkalmazottak tömeges elbocsátásai, közölte a Fehér Ház – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Hét év után először állt le a kormányzat az Egyesült Államokban, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Arra utaló jel sincs, hogy a republikánus és a demokrata oldal hajlandó lenne kompromisszumot kötni, a törvényhozók egymást hibáztatják.

Mivel október 1-ig nem született megállapodás a következő év szövetségi költségvetéséről, a szenátus berekesztette az ülést, és félő, hogy a leállás elhúzódik, ez pedig több százezer munkahelyet is veszélyeztethet, miközben milliárdos károkat okoz az amerikai gazdaságnak a kiesett termelés miatt.

A létfontosságú munkavállalók, a határőrök vagy a katonaság jelenleg fizetés nélkül dolgoznak, a nem létfontosságú kormányzati alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldték.

A múltban az amerikai költségvetés hasonló leállásakor ezeket a dolgozókat utólag fizették ki, amint újra beindult a gazdaság.

Utoljára 2018-ban volt költségvetési leállás, 1981 óta ez a 15. alkalom. Az elemzők arra számítanak, hogy a mostani hosszabb lesz, mint a legutóbbi. Várhatóan pénteken kísérel meg újabb szavazást tartani a szenátus.

J.D. Vance alelnök egy sajtótájékoztatón azt mondta: „Legyünk őszinték, ha ez az ügy elhúzódik, akkor kénytelenek leszünk embereket elbocsátani.”

Kezdőlap    Külföld    Pár napon belül megindulhat Amerikában a szövetségi dolgozók tömeges leépítése

egyesült államok

leépítés

fehér ház

kormányzat

államigazgatás

alkalmazott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Öt hónapja van hivatalban a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló kormány. A felmérések szerint a német lakosság túlnyomó többsége elégedetlen a koalíció munkájával, a kereszténydemokrata kancellár népszerűsége pedig mélyponton van. Mindezt a kormány most az országos hangulat javítását célzó intézkedési dömpinggel kívánja ellensúlyozni.
Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Az EU-tagországok vezetői Dánia fővárosában tartották kétnapos ülésüket. A magyar miniszterelnök leszögezte: Magyarország nem vesz részt olyan döntésben, ami a lefoglalt orosz pénzügyi eszközök elvételére vonatkozik.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Eljárást indítottak a feltartóztatott orosz tankerhajó kínai kapitánya ellen

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztetést adott ki az EXIM: lassan elfogynak a hiteleik a Demján Sándor Programban

Figyelmeztetést adott ki az EXIM: lassan elfogynak a hiteleik a Demján Sándor Programban

Meghaladta az 500 milliárd forintot az EXIM Magyarország által a Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióikra befogadott hitelkérelmek összege. A 600 milliárd forintra bővített keretösszeg eléréséig már csak kevesebb mint 100 milliárd forint áll a cégek rendelkezésére a kedvező finanszírozási lehetőségekből – hívta fel a figyelmet a bank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben - interaktív térképen az ellenőrök

Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben - interaktív térképen az ellenőrök

Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

The attacker was shot dead at the scene by armed officers; police later make two other arrests. Four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 19:05
Bóka János: Európát bele akarják tolni a háborúba
2025. október 2. 18:48
Ukrajna Tomahawkokat kaphat: megszólalt a Kreml
×
×
×
×