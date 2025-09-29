Robbanás az európai védelmi iparban

J.D. Vance amerikai alelnöknek az idén februári müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde nyomán a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt – mondta a Financial Timesnak az Expeditions, Európa egyik legnagyobb védelmi technológiára szakosodott kockázati tőkebefektetője. Mikolaj Firlej szerint a beszéd hatására a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt, és így a müncheni konferencia nagyobb katalizátor volt, mint maga az ukrajnai háború.

A befektetők a geopolitikai feszültségekre és a magasabb védelmi kiadások kilátására reagálva

1,4 milliárd eurót fektettek be európai védelmi technológiai startupokba az idei év első hét hónapjában.

Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója óta a vállalatok 2,4 milliárd eurót vontak be, szemben a 2020-as 30 millió és a 2021-es 150 millió euróval – írta a Portfolio.

Az Expeditions, amelyet Firlej és társalapítója, Stanislaw Kastory 2021-ben indított, az első európai cégek egyike volt, amely kifejezetten védelemre és biztonságra összpontosító korai fázisú vállalatokba fektetett be. Első alapjuk több startupot is támogatott, köztük az Alpine Eagle drónelhárító céget, míg a második alap már hét korai fázisú vállalatba fektetett be, például az észt Lendurai startupba.