2025. szeptember 29. hétfő
Picture of conventionnal missile warheads, Russian made, on a rocket launcher, orientated towards a blue sky. A warhead is the explosive or toxic material that is delivered by a missile, rocket, or torpedo. It is a type of bomb.
Robbanás az európai védelmi iparban

Fordulópont volt februárban, azóta megugrottak a befektetések.

J.D. Vance amerikai alelnöknek az idén februári müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde nyomán a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt – mondta a Financial Timesnak az Expeditions, Európa egyik legnagyobb védelmi technológiára szakosodott kockázati tőkebefektetője. Mikolaj Firlej szerint a beszéd hatására a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt, és így a müncheni konferencia nagyobb katalizátor volt, mint maga az ukrajnai háború.

A befektetők a geopolitikai feszültségekre és a magasabb védelmi kiadások kilátására reagálva

1,4 milliárd eurót fektettek be európai védelmi technológiai startupokba az idei év első hét hónapjában.

Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója óta a vállalatok 2,4 milliárd eurót vontak be, szemben a 2020-as 30 millió és a 2021-es 150 millió euróval – írta a Portfolio.

Az Expeditions, amelyet Firlej és társalapítója, Stanislaw Kastory 2021-ben indított, az első európai cégek egyike volt, amely kifejezetten védelemre és biztonságra összpontosító korai fázisú vállalatokba fektetett be. Első alapjuk több startupot is támogatott, köztük az Alpine Eagle drónelhárító céget, míg a második alap már hét korai fázisú vállalatba fektetett be, például az észt Lendurai startupba.

Robbanás az európai védelmi iparban

24 ÓRA
Megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maia Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja. Szilágyi Mátyás volt nagykövetet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban beszélt ennek jelentőségéről.
 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn közölte, hogy nekiláthatnak a pesti fonódó villamosprojekt második ütemének tervezésének, miután aláírták a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel.

Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.

The US president has talked up prospects of an agreement, but Netanyahu said it was not finalised - and Hamas say they haven't been sent the proposal.

