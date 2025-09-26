Élő közvetítésben gyilkolt nőket egy argentin drogbanda

Három fiatal nőt kínzott, erőszakolt, majd gyilkolt meg egy argentin drogbanda, az esetet élőben közvetítették az Instagramon – írja a Sky News híradása nyomán az Index.

Javier Alonso argentin biztonsági miniszter szerint az online közvetítést körülbelül 45 ember nézte végig. Az áldozatok múlt pénteken tűntek el, a rendőrség most megerősítette, hogy fiatal nők elföldelt holttesteit találták meg Buenos Aires déli külvárosában.

A nyomozók szerint a gyilkosok egy átveréssel vették rá az áldozatokat arra, hogy velük tartsanak a gyilkosság helyszínére. A miniszter elmondta, a felvételek tanúsága szerint a nők önként szálltak be egy járműbe, mert meghívták őket egy állítólagos rendezvényre, nem tudva, hogy egy nemzetközi drogbanda által állított csapdába sétálnak bele.

A három nő holttestét abban az ingatlanban találták meg, ahol utoljára a telefonjuk jelét észlelték. Az őket szállító jármű is előkerült kiégve a puszta közepén, 100 méterre a helyszíntől. Az ügyben eddig 4 embert tartóztattak le.