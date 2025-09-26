ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Nyitókép: Unsplash

Élő közvetítésben gyilkolt nőket egy argentin drogbanda

Infostart

A rettenetes bűncselekményt negyvenöt ember nézte végig az Instagramon. Az áldozatokat előre kitervelten tőrbe csalták.

Három fiatal nőt kínzott, erőszakolt, majd gyilkolt meg egy argentin drogbanda, az esetet élőben közvetítették az Instagramon – írja a Sky News híradása nyomán az Index.

Javier Alonso argentin biztonsági miniszter szerint az online közvetítést körülbelül 45 ember nézte végig. Az áldozatok múlt pénteken tűntek el, a rendőrség most megerősítette, hogy fiatal nők elföldelt holttesteit találták meg Buenos Aires déli külvárosában.

A nyomozók szerint a gyilkosok egy átveréssel vették rá az áldozatokat arra, hogy velük tartsanak a gyilkosság helyszínére. A miniszter elmondta, a felvételek tanúsága szerint a nők önként szálltak be egy járműbe, mert meghívták őket egy állítólagos rendezvényre, nem tudva, hogy egy nemzetközi drogbanda által állított csapdába sétálnak bele.

A három nő holttestét abban az ingatlanban találták meg, ahol utoljára a telefonjuk jelét észlelték. Az őket szállító jármű is előkerült kiégve a puszta közepén, 100 méterre a helyszíntől. Az ügyben eddig 4 embert tartóztattak le.

Kezdőlap    Külföld    Élő közvetítésben gyilkolt nőket egy argentin drogbanda

