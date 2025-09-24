Recep Erdogan elárulta, véget érhet-e mostanában az orosz-ukrán háború

Recep Tayyip Erdoğan nem hiszi, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja hamarosan véget érne - nyilatkozta a török elnök az amerikai Fox News-nak adott interjújában – írja az Ukrajinszka Pravda cikke nyomán a Portfolio.

A török elnök kiemelte, a hadviselő felek súlyos veszteségeket szenvednek el a konfliktusban, és úgy véli, Ukrajna gazdaságilag nem tud versenyezni Oroszországgal, Európa pedig valószínűleg nem lesz képes a végtelenségig gazdasági támogatást nyújtani Kijevnek.

„Az a reményünk, hogy a támogatás folytatódni fog. Ugyanakkor azt nem tudom megbecsülni, hogy az Egyesült Államok meddig fogja ezt biztosítani” – mondta Recep Tayyip Erdoğan.

Arra a kérdésre, hogy ez a háború közeli végét jelentheti-e, Recep Erdoğan úgy válaszolt: „Nem hiszem, hogy így lesz. És ez nem jó hír a világ számára. Nem jó hír. Ha így gondolunk ebbe bele, megszakad a szívünk.”

A török államfő Európának és a NATO-nak is címzett egy tanácsot, miszerint Törökország megközelítését kellene alkalmazniuk Oroszországgal kapcsolatban: Ankara ugyanis mind Vlagyimir Putyinnal, mind Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot tart fenn.