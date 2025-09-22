ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.77
usd:
329.84
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az Európai Néppárt (EPP) által újraválasztásra jelölt eddigi elnöke a választás előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Ursula von der Leyen elmondta, indulna-e a szövetségi elnökválasztáson

Infostart

Az Európai Bizottság elnöke szűkszavúan visszautasította a pletykákat, miszerint a CDU őr jelölné a 2027-es német szövetségi elnökválasztáson. Azt is elmondta, miért nincs erre esély.

Írásbeli interjút adott az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, melyben reagált a felvetésre, hogy amennyiben felkérnék, lenne-e elnökjelölt a 2027-es német elnökválasztáson – írja a Politico cikke nyomán az Index.

Az EB elnöke szűkszavúan csak annyit válaszolt: „Teljes mértékben elkötelezett vagyok a bizottság elnökeként előttem álló feladataim iránt, és nem vagyok elérhető más pozíciók betöltésére.”

Korábban több német lap is úgy értesült, terven van, hogy a CDU/CSU pártszövetség 2027-es jelöltje egy nő lesz, és emiatt merült fel Ursula von der Leyen neve. Az erről szóló pletykákat viszont most maga az érintett állította le, mikor kijelentette: jelenleg nem gondolkozik más pozícióban.

2024-ben választották meg von der Leyent újabb 5 évre az Európai Bizottság élére, így mandátuma 2029-ig szól. Ha mégis úgy döntene, hogy vállalja a szövetségi elnökjelöltséget, jelenlegi pozíciójáról le kell mondania.

Kezdőlap    Külföld    Ursula von der Leyen elmondta, indulna-e a szövetségi elnökválasztáson

németország

európai bizottság

elnökválasztás

indulás

ursula von der leyen

visszautasítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság

Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság

A KLM holland légitásaság szerdán 119 járatát törli a földi személyzet béremelést követelő sztrájkja miatt - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 2025-ös friss toplista: ezek Magyarország legjobb éttermei, amik minden pénzt megérnek

Itt a 2025-ös friss toplista: ezek Magyarország legjobb éttermei, amik minden pénzt megérnek

Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 19:15
Németország nem enged, csak a kétállami megoldás után ismerné el a palesztin államot
2025. szeptember 22. 18:19
Orosz MiG-ek az észt légtérben: a Kreml nagyon másképp látja az ügyet
×
×
×
×