Ursula von der Leyen elmondta, indulna-e a szövetségi elnökválasztáson

Írásbeli interjút adott az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, melyben reagált a felvetésre, hogy amennyiben felkérnék, lenne-e elnökjelölt a 2027-es német elnökválasztáson – írja a Politico cikke nyomán az Index.

Az EB elnöke szűkszavúan csak annyit válaszolt: „Teljes mértékben elkötelezett vagyok a bizottság elnökeként előttem álló feladataim iránt, és nem vagyok elérhető más pozíciók betöltésére.”

Korábban több német lap is úgy értesült, terven van, hogy a CDU/CSU pártszövetség 2027-es jelöltje egy nő lesz, és emiatt merült fel Ursula von der Leyen neve. Az erről szóló pletykákat viszont most maga az érintett állította le, mikor kijelentette: jelenleg nem gondolkozik más pozícióban.

2024-ben választották meg von der Leyent újabb 5 évre az Európai Bizottság élére, így mandátuma 2029-ig szól. Ha mégis úgy döntene, hogy vállalja a szövetségi elnökjelöltséget, jelenlegi pozíciójáról le kell mondania.