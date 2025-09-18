ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Vegyi fegyver, kémiai harcanyag, vegyi támadás, mérges gáz, gáz támadás, vegyi katasztrófa,
Nyitókép: Getty Images / SEAN GLADWELL

11 ezer bevetés: az oroszok szörnyű vegyi háborút folytatnak az ukránok szerint

Infostart

Az ukránok azt állítják, hogy 11 ezernél is több alkalommal vetettek be ellenük kémiai harcanyagokat az oroszok.

Az orosz hadsereg több mint 11 000 vegyifegyver-támadást hajtott végre a háború kezdete óta, és ezzel legalább 3000 ukrán katonát tettek ki mérgező anyagoknak – közölte a The Defense Post a kijevi hadvezetésre hivatkozva.

A portál emlékeztet rá: a holland és a német hírszerző szolgálatok már júliusban azt jelentették, hogy Moszkva fokozza a vegyi támadásokat Ukrajnában, ami a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek minősül.

Ezt látszik igazolni az ukrán fegyveres erők vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelmi igazgatóságának legutóbbi jelentése is.

A dokumentumot ismertetve Artyom Vlaszjuk ezredes, az igazgatóság Polgári Védelmi Osztályának vezetője elmondta, hogy az oroszok többször is bevetettek K-51 és RGVO könnygázgránátokat, valamint klórral, illetve ammóniával töltött lövedékeket. Ezeket a vegyszereket – magyarázta – arra használják, hogy „kifüstöljék” az ukrán védőket az árkokból és az erődített óvóhelyekről, ahonnan hagyományos tűzerővel nem tudnák őket kiszorítani.

Ihor Djak, a CBRN megbízott parancsnoka ezt azzal egészítette ki, hogy az általuk felsorolt 3000 eset között csak a hitelesített mérgezések vagy támadások szerelnek. A valóságban ennél sokkal többször vethettek be már az oroszok kémiai harcanyagokat. Ugyanis az esetek bizonyítására gyakran nincs lehetőség, hiszen nem lehet minden összecsapást követően megvizsgálni a katonákat, vagy a harcok helyszíneit. „Csak azokat az esteket számoltuk össze, amelyeket hivatalosan megerősítettek és bizonyítottak is” – hangsúlyozta Djak.

Ukrajna korábban már többször is azzal vádolta Oroszországot, hogy megsérti a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt, amely tiltja a mérgező anyagok háborús alkalmazását.

A megállapodás 24 éven át tartó tárgyalások után, a 40 ország részvételével folytatott Genfi Leszerelési Értekezleten született, 1992-ben. Az egyezményhez 1993 januárjától lehetett csatlakozni, amit Oroszország négy évvel később meg is tett. Ennek értelmében 2007-ig valamennyi aláíró államnak fel kellett volna számolnia az összes vegyi fegyverét. Ám az oroszok erre haladékot kaptak azzal, hogy nemzetköz felügyelet alá helyezték a meglévő kémiai harcanyagaikat.

Viszont 2024. novemberében, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Ukrajnában vizsgálódott, és talajmintákból, valamint fegyvermaradványokból azt állapította meg, hogy az oroszok sok esetben használtak vegyi harcanyagokat. A kijevi hatóságok egy hónappal később pedig már arról adtak hírt, hogy az inváziós erők bizonyíthatóan 4800 esetben mérgesgázzal, vagy tömegoszlatáshoz használt anyagokkal támadtak, és ezek következtében több mint 2000 ukrán megsérült.

Kezdőlap    Külföld    11 ezer bevetés: az oroszok szörnyű vegyi háborút folytatnak az ukránok szerint

ukrajna

háború

vegyifegyver-támadás

