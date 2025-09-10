ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.4
usd:
336.04
bux:
102616.19
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: x/abcnews

Annyi a kínai kütyüknek és ruháknak: dőlnek a vízbe a konténerek a gigászi hajóról – videó

Infostart

Több mint 60 konténer zuhant a vízbe egy hajóról eddig Long Beach kikötőjében. A hajó folyamatosan dől.

Több mint hatvan konténer zuhant le egy teherhajóról részben az óceánba a kaliforniai Long Beach kikötőjében szerdán. Sérülésről nem érkezett jelentés, de a baleset miatt ideiglenesen fel kellett függeszteni az érintett mólón a teheráru-forgalmat – írja az economx.hu.

A Mississippi nevű hajó Kínából érkezett, és tele volt áruval, a cipőktől a ruházati termékeken át az elektronikai cikkekig.

Miután a hajó befutott a kikötőbe és a legénység elkezdte kioldani a konténereket rögzítő hevedereket, azok elkezdtek a vízbe zuhanni. Több mint két tucat konténer az óceánba esett, a többi a mólóra. Eddig 67 konténer esett le, de mivel instabil a hajón maradt rakomány egy része, félő, hogy újabb konténerek eshetnek le a hajóról.

Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet, de a hajó megdőlt, mielőtt a konténerek elszabadultak, így nem kizárható, hogy a hajó ballasztjával lehetett probléma.

Kezdőlap    Külföld    Annyi a kínai kütyüknek és ruháknak: dőlnek a vízbe a konténerek a gigászi hajóról – videó

baleset

konténerhajó

long beach

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Orbán Viktor közölte: „Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.” Magyar Péter szerint sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem említi, hogy orosz drónokról van szó, mert „az oroszok már nem csak a magyar Külügyminisztériumban és a spájzban vannak, hanem Orbán hatvanpusztai pálmaházában is.”
 

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

Lengyelországi drónok: megszólalt Volodimir Zelenszkij

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz dróntámadás - Hogy reagál a devizapiac?

Orosz dróntámadás - Hogy reagál a devizapiac?

A kora reggeli órákban több orosz katonai drón hatolt be Lengyelország légterébe, ami nyomást gyakorolt a zlotyra, az árfolyam 4,27-ig gyengült az euróval szemben. A forint közben a 393–394-es sávban mozog az euróval, míg a dollárral szemben 335,3 és 337,3 között ingadozik. A lengyel események most könnyen mozgathatják a piacokat, így a befektetők kiemelt figyelemmel követik a fejleményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatér a legendás golfozó, Tiger Woods: erre már rég vártak a rajongói

Visszatér a legendás golfozó, Tiger Woods: erre már rég vártak a rajongói

Tiger Woods visszatért a golfpályára az Achilles-ín műtétje után, ami rajongói körében nagy lelkesedést váltott ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Prime Minister Donald Tusk says up to four of 19 Russian drones were shot down after entering Polish airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 14:15
Franciaországban tömegek tüntetnek a politikai vezetés ellen, letartóztattak 200 embert
2025. szeptember 10. 14:05
Elon Musk még mindig a leggazdagabb amerikai, egy magyar is van az élbolyban
×
×
×
×