Annyi a kínai kütyüknek és ruháknak: dőlnek a vízbe a konténerek a gigászi hajóról – videó

Több mint hatvan konténer zuhant le egy teherhajóról részben az óceánba a kaliforniai Long Beach kikötőjében szerdán. Sérülésről nem érkezett jelentés, de a baleset miatt ideiglenesen fel kellett függeszteni az érintett mólón a teheráru-forgalmat – írja az economx.hu.

A Mississippi nevű hajó Kínából érkezett, és tele volt áruval, a cipőktől a ruházati termékeken át az elektronikai cikkekig.

Miután a hajó befutott a kikötőbe és a legénység elkezdte kioldani a konténereket rögzítő hevedereket, azok elkezdtek a vízbe zuhanni. Több mint két tucat konténer az óceánba esett, a többi a mólóra. Eddig 67 konténer esett le, de mivel instabil a hajón maradt rakomány egy része, félő, hogy újabb konténerek eshetnek le a hajóról.

Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet, de a hajó megdőlt, mielőtt a konténerek elszabadultak, így nem kizárható, hogy a hajó ballasztjával lehetett probléma.