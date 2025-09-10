Annyi a kínai kütyüknek és ruháknak: dőlnek a vízbe a konténerek a gigászi hajóról – videó

Több mint hatvan konténer zuhant le egy teherhajóról részben az óceánba a kaliforniai Long Beach kikötőjében szerdán. Sérülésről nem érkezett jelentés, de a baleset miatt ideiglenesen fel kellett függeszteni az érintett mólón a teheráru-forgalmat – írja az economx.hu.
A Mississippi nevű hajó Kínából érkezett, és tele volt áruval, a cipőktől a ruházati termékeken át az elektronikai cikkekig.
Miután a hajó befutott a kikötőbe és a legénység elkezdte kioldani a konténereket rögzítő hevedereket, azok elkezdtek a vízbe zuhanni. Több mint két tucat konténer az óceánba esett, a többi a mólóra. Eddig 67 konténer esett le, de mivel instabil a hajón maradt rakomány egy része, félő, hogy újabb konténerek eshetnek le a hajóról.
Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet, de a hajó megdőlt, mielőtt a konténerek elszabadultak, így nem kizárható, hogy a hajó ballasztjával lehetett probléma.
More than a dozen shipping containers tumbled off a ship and into the water at the Port of Long Beach in California on Tuesday morning when a cargo vessel listed to one side, according to the U.S. Coast Guard. https://t.co/Y1izyAwhpI pic.twitter.com/qbRXK3SnIV— ABC News (@ABC) September 9, 2025