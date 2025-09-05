ARÉNA
Az Oeconomus a lengyel Davoson

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az európai stratégiai autonómia, az új biztonsági architektúra, az energetikai és digitális függetlenség, valamint a klímavédelmi célok és az ipari versenyképesség összehangolása áll az idei “lengyel Davos”-nak is nevezett gazdasági fórum fókuszában, amelyet 1992 óta rendez meg a varsói Keleti Intézet. A kelet-közép-európai térség egyik legrangosabb eseményén kiemelt téma a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, az egészségügy, a régiók fejlődése és a nemzetközi politika is. A rendezvényről az InfoRádió Bendarzsevszkij Antont, az Oeconumus igazgatóját kérdezte.

Az "Europa Karpat" Fórumot Közép és Kelet-Európa egyik legnagyobb és legfontosabb gazdasági-politikai eseményeként tartják számon. Idei mottója: az átalakulás ideje, milyen lesz a jövő Európája a jelenlegi politikai és gazdasági kihívások közepette különösen időszerű. A rendezvényen politikai, üzleti és tudományos vezetők, valamint civil és kulturális szervezetek képviselői vesznek részt, több mint hatezren - mondta el Bendarzsevszkij Anton, az Oeconumus igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.

"Ha a gazdaságot nézzük, akkor az európai versenyképességen van a fő hangsúly" - emelte ki a szakértő. Mint mondta: az előadók között szakértők vannak, politikusok, döntéshozók, lengyel és európai politikusok, több intézmény, a védelmi ipart képviselő vállalatok, a lengyel védelmi minisztérium és a digitalizációs minisztérium.

"Ebből is látszik, hogy a fórumon a versenyképességi gondok mellett a védelempolitika, a védelmi ipar, az Oroszország által megtestesített kihívás, Európa védelme és az orosz-ukrán háború mindenképpen kiemelt szerepet kap" - fogalmazott Bendarzsevszkij Anton.

A jelentősége és helyszíne miatt lengyel Davosnak is nevezett eseményen az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány partnerként van jelen. Az esemény három napja alatt 500 panelbeszélgetés hangzik el, közülük többet az Oeconomus szervezett.

Több olyan beszélgetés is megvalósul, ami magyar szempontból fontos, "többek között a magyar-lengyel kapcsolatról, a közép-európai védelempolitikai együttműködésről, vagy akár a V4-ekkel foglalkozó beszélgetés. A legtöbb magyar-lengyel kapcsolattal foglalkozó panelbeszélgetéseket az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezte" - emelte ki az igazgató.

Volt egy panelbeszélgetés, amelyre Bóka János európai ügyekért felelős magyar miniszter ment el, és Lengyelország részéről a Szejm, a lengyel parlament házelnök-helyettese vett részt többek között, de a panelbeszélgetés után Bóka Jánosnak volt egy külön beszélgetése Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnökkel. "Látszik az elmúlt másfél-két évben az is, hogy bizonyos lengyel politikai szereplők részéről, elsősorban a PIS párt részéről megint csak van nyitottság a kétoldalú kapcsolatok alakítására" - hangsúlyozta Bendarzsevszkij Anton.

Mint mondta: az eseményen hagyományosan bemutatják a gazdasági fórum 2025-ös jelentését, amely a lengyel és a közép-kelet-európai gazdaság legátfogóbb elemzése, de fontos része az egészségügyi fórum is, ahol az egészségügyi innovációkról, finanszírozásról és szabályozásról folynak viták.

