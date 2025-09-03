ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök beszél a kabinetjének a nyilvános ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Donald Trump döntést hozott a Lengyelországban állomásozó amerikai katonákról

Infostart / MTI

Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök

Donald Trump találkozott szerdán Washingtonban Karol Nawrocki lengyel elnökkel. A megbeszélés elején a sajtó képviselőivel is váltottak néhány szót.

„Azt hiszem, hogy maradnak. Esetleg több katonát is telepíthetünk oda, ha azt kívánják” – így reagált Trump az élő közvetítésben a sajtó képviselőinek arra a kérdésére, hogy Lengyelországban maradnak-e az amerikai katonák. Hozzátette: Varsó „már régóta akarta a katonai jelenlét növelését”.

Egy további kérdésre válaszolva Trump kifejtette: az amerikai kormányzat „soha nem gondolt arra”, hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. „Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk” – fogalmazott Trump, utalva a lengyel-amerikai kapcsolatok rendkívüli jellegére.

„Lengyelországban örökké ott maradunk, és segítünk neki a védekezésben”

– tette hozzá az amerikai elnök.

Karol Nawrocki elmondta: a 20. és a 21. századi lengyel történelemben „először fordul elő, hogy a lengyelek örülnek külföldi katonák jelenlétének”, amelynek köszönhetően biztonság honol lengyel földön. Ez a jelenlét „jelzést jelent Oroszország felé is, hogy összetartunk, hogy nem ingyen akarunk NATO-tagok lenni” – érvelt Nawrocki. Rámutatott: Lengyelország a GDP-jének 4,7 százalékát költi védelemre, és azt ígérte, hogy ezeket a kiadásokat 5 százalékra emelik.

Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, többségük úgynevezett állandó rotációs jelleggel.

Donald Trump nyilatkozatát az amerikai katonai jelenlét fenntartásáról Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is üdvözölte az X-en. „Ezek fontos szavak, megerősítik szövetségünk időtlen jellegét” – fogalmazott Tusk.

Andrzej Duda előző lengyel elnök az X-en úgy kommentálta Trump szavait: „A NATO keleti szárnya továbbra is biztonságos marad a szövetségesek együttműködésének és az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétének köszönhetően”.

Karol Nawrockit augusztus elején iktatták be az elnöki tisztségre, és Washingtonba vezetett első hivatalos külföldi útja.

