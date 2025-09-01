ARÉNA
Karol Nawrocki lengyel elnök a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Nyitókép: X / Karol Nawrocki

A lengyel elnök szerint országa frontállam, ezért meglepőt kért Németországtól

Infostart / MTI

Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Az államfő hétfő hajnalban a hitleri Németország által 1939. szeptember 1-jén megtámadott, a második világháború első európai ütközete helyszíneként számon tartott, Gdansk melletti Westerplatte-félszigeten rendezett ceremónián szólalt fel.

Beszédében Karol Nawrocki hangsúlyozta, hogy "a feltámadó orosz nagybirodalmi törekvések korában" fejleszteni kell a lengyel hadsereget, és erős szövetségeket kell építeni. Egyúttal Lengyelországnak "mint a NATO keleti szárnya legfontosabb államának szüksége van igazságosságra, igazságra és rendezett kapcsolatokra Németországgal" - tette hozzá.

A jó kapcsolatok érdekében "végre rendezni kell a német állam által fizetendő jóvátétel kérdését" - jelentette ki Nawrocki, aláhúzva: ezt ő "Lengyelország elnökeként, a közjó érdekében egyértelműen követeli".

Az ünnepségen részt vevő Donald Tusk miniszterelnökhöz fordulva az elnök azt szorgalmazta, hogy a témát a kormány is vesse fel a nemzetközi tárgyalásokon. A második világháborús német jóvátétel az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány idején vált a lengyel-német kapcsolatok egyik fontos témájává. Az akkori kormány egy jelentésében 6,2 ezer milliárd zlotyra (576 ezer milliárd forintra) becsülte a kár összegét – ami elképzelhetetlenül nagy összeg, Magyarország 7 éves teljes GDP-jének felel meg.

Jóvátételi igényei kapcsán Varsó 2022 őszén küldött diplomáciai jegyzéket Berlinnek. A jóvátétel szükségességét hangsúlyozta folyamatosan Andrzej Duda előző elnök is. Berlin azonban visszautasította a jóvátételi tárgyalások felújítására vonatkozó lengyel kérést. Donald Tusk jelenlegi lengyel kormányfő tavaly februárban úgy ítélte meg: "formális, jogi, nemzetközi szempontok szerint a jóvátétel ügye sok évvel ezelőtt lezárult, az erkölcsi, pénzügyi, anyagi elégtételre viszont soha nem került sor".

Az augusztus elején államfői posztra beiktatott Nawrocki az elnökválasztási kampányban márciusban kijelentette: ha megválasztják elnöknek, akkor visszatér a kártérítési követeléshez.

Donald Tusk hétfőn a Westerplattén aláhúzta: a lengyeleknek meg kell érteniük, hogy ma "ki az ellenség és ki a szövetséges", honnan éri őket jelenleg fenyegetés, és kivel kell szövetséget fenntartani Lengyelország és a nyugati civilizáció védelmében. Az utóbbival összefüggésben Tusk "az egyesült Európát" és a NATO-t említette.

