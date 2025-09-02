ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Elon Musk ismét hadat üzent az OpenAI-nak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Elon Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó cége, az xAI beperelte az Apple-t és az OpenAI-t. A Trump adminisztráció korábbi kormányzati hatékonyságért megbízott vezetője több milliárd dolláros kártérítést követel, mert szerinte törvénytelenül intergrálták a ChatGPT-t az Apple termékeibe, versenyhátrányt okozva ezzel az xAI-nak.

A mostani per különálló Elon Musk korábbi jogi lépésétől, amelyben azzal vádolta az OpenAI-t, hogy elhagyta eredeti nonprofit küldetését, és inkább a profitot helyezte előtérbe.

Az OpenAI-t 2015-ben Sam Altmannal közösen alapították, majd a SpaceX vezetője 2018-ban hagyta el a céget személyes konfliktusokra hivatkozva. A Tesla vezérigazgatója korábban 97,4 milliárd dolláros ajánlatot tett az OpenAI felvásárlására, amit a cég elutasított. Az OpenAI egyik szóvivője úgy nyilatkozott, hogy „a legújabb kereset összhangban áll Musk folyamatos zaklatási mintázatával”.

Nem előzmény nélküli a konfliktus az óriás technológiai vállalatok között – nyilatkozta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Horváth Sebestyén felidézte, hogy Elon Musknak már évek óta mindkét vállalattal, mind az OpenAI-jal mind az Apple-lel megromlott a viszonya.

Elon Musk az Apple-t évek óta amiatt kritizálja, hogy több platformját, elsősorban az X közösségi oldalát az Apple Store webshopja hátrébb sorolja a versenytársakhoz képest.

A besorolás elsősorban a letöltések száma alapján történik, de a szakértő elmondta, hogy az Apple számos vállalattal kötött együttműködési szerződést, aminek köszönhetően az érintett alkalmazásokat előrébb sorolják. „Jelenleg is ez a helyzet, most az OpenAI és az Apple közötti társulásnak lehet az egyik hatása, hogy a ChatGPT-t előbbre fogják sorolni az online áruházban, illetve az Apple termékeibe bekerülnek az az Altman által forgalmazott mesterséges intelligencia megoldások, ezzel gyakorlatilag kiszorítják az OpenAI versenytársait az Apple felhasználók piacáról” – ismertette a per előzményét Horváth Sebestyén.

Az ipar történetében számos hasonló, óriás cégek közötti konfliktusra emlékeztetett az elemző. „A Microsoft és a Windows mellett meg lehet még említeni a Google-t vagy az Intel mikrochipgyártót, a Playstation és az Xbox „konzolháborúját”, de az egyik leghíresebb példa a Standard Oil vállalat, amely az 1910-es években a globális kőolaj-kereskedelemnek a 80-90 százalékát kontrollálta” – sorolta az Oeconomus elemzője.

