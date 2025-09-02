A mesterséges intelligencia segítségével lett meg az ellopott méregdrága sportkocsi

Sokak rémálma vált valóra egy kaliforniai férfi számára, mikor 2023-ban ellopták Lamborghini Huracán-ját – írja a Vezess.hu. Azonban a drága sportautónak nemrégiben váratlan módon sikerült újra a nyomára akadni.

A tulajdonos sokáig kereste az autót, és a rendőrség sem járt sikerrel a nyomozás során. Egy napon aztán a tulaj Instagramon belebotlott pár friss fotóba az ellopott autóról. Itt következett a csavar a történetben:

a férfi megkérte a ChatGPT-t, hogy elemezze a fényképek hátterét és azonosítsa, majd az eredményeket a Google Earth képeivel összevetve sikerült megtalálni a pontos helyszínt.

Az autó Denverben volt, több mint 1600 kilométerre a lopás helyszínétől. A férfi azonnal értesítette a helyi rendőrséget, akik rövid időn belül megtalálták a Lamborghinit, és megerősítették, hogy valóban az ő járművéről van szó.

Az ügy végül odáig jutott, hogy sikerült leleplezni egy nemzetközi luxusautó-tolvaj hálózatot, aminek köszönhetően számos drága autó került vissza eredeti tulajdonosához. Az eljárás jelenleg is folyik. Cale Gould, a coloradói autólopás-megelőzési hatóság szóvivője szerint az eset egyértelműen bizonyítja, hogy az AI hatékony kiegészítője lehet a bűnüldözésnek.