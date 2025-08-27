ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Orion orosz drón gyártása az AO Kronstadt cégnél
Nyitókép: AO Kronstadt

A tönk szélére jutott a legnagyobb orosz dróngyár

Infostart

Csőd fenyegeti az orosz AO Krondstadt céget, miután hatalmas összegű tartozást halmozott fel.

Sajtóértesülések szerint nyár eleje óta a cég már több mint 600 millió rubeles (kb. két és fél milliárd forintos) adósságot gyűjtött össze és lassan fizetésképtelenné válik. A legtöbbel, 220,6 millió rubellel (934 millió forinttal) az Innovativ Technológiák és Anyagok Kft-nek tartozik a vállalat. Az AO Kronstadt ellen máris tucatnyi per folyik, amelyekben alvállalkozók a számláik kifizetését követelik.

A Defence Blog úgy értesült, hogy a bajok két évvel ezelőtt kezdődtek, amikor a tulajdonosi körből kilépett az AFK Szisztyema. Ez a vállalatcsoport fogja össze az orosz informatikai és telekommunikációs cégek nagy részét. A tőkeerős konglomerátum távozásával megroggyant az AO Kronstadt anyagi helyzete, annak dacára, hogy az orosz hadsereg hatalmas megrendeléseket adott a vállalatnak.

Az orosz Orion drónok felderítés mellett precíziós csapásmérésre is használhatók.
Az orosz Orion drónok felderítés mellett precíziós csapásmérésre is használhatók

A cég slágerterméke az Orion felderítő és csapásmérő dróncsalád, amely leginkább az amerikai RQ-9 Reaperre hasonlít. Ezeket az ukrajnai háború kezdetén viszonylag nagy számban vetette be az orosz haderő, ám idővel kiszorultak a harcterekről. Helyüket az olcsóbb és jobb képességekkel rendelkező Lancet robotok vették át, illetve a nagy tömegben gyártható, kisebb FPV drónok.

Az Orionok iránti csökkenő igény mellett az is növelte az AO Kronstadt nehézségeit, hogy a vállalat Moszkva melletti gyára komoly károkat szenvedett egy májusi, ukrán dróntámadás következtében. A bajokat még tovább tetézték az Oroszország elleni nyugati szankciók. Ezek miatt ugyanis a vállalat egyáltalán nem vagy csak nagy nehézségek árán tud hozzájutni a gyártás szempontjából létfontosságú külföldi részegységekhez.

Bár az AO Kronstadt egyik legfőbb feladata éppen az lett volna, hogy hazai gyártással váltsa ki az ilyen embargós alkatrészeket, ez sok esetben csak tetemes költségek árán sikerült, ami tovább rontotta a cég anyagi helyzetét. A Ruszdronexport nevű vállalat vezérigazgatója úgy nyilatkozott a portálnak, hogy az AO Kronstadt már a tönk szélére jutott. „A cég a csőd felé halad és az alvállalkozók ezt látva egymás után indítanak ellene pereket, hogy még az összeomlás előtt megkaphassák a pénzüket” – tette hozzá Nyikolaj Rjasin.

Nyugati megfigyelők úgy látják, hogy a legnagyobb orosz dróngyártó válsága jól példázza milyen súlyos kihívásokkal kell megküzdenie a háborúban álló ország hadiiparának. Az AO Kronstadt által gyártott Orion drónok kulcsszerepet játszottak a hadműveletekben, mivel nagy hatótávolságú, úgynevezett mélységi felderítéseket végeztek velük, illetve a felfegyverzett változataikkal precíziós csapásméréseket hajtottak végre.

Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a nyugati szankciók miatt összeomlott beszállítói láncolat mennyire ellehetetleníti a fejlett technológiájú fegyverek gyártását, amit még tovább súlyosbítanak az ukránok fokozódó dróncsapásai is. Jelentős mértékű állami tőkeinjekció kellene ahhoz, hogy az AO Kronstadt túlélje a jelenlegi krízis. Persze nagy kérdés, hogy a Kreml beavatkozása után is önálló vállalatként működhet-e tovább, vagy pedig beolvasztják más hadiipari vállalkozásokba.

