ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Összevesztek Ukrajna miatt a franciák és az olaszok

Infostart / MTI

Párizs bekérette az olasz nagykövetet Matteo Salvininak a francia elnököt bíráló szavai miatt.

A francia külügyminisztériumba bekérették Olaszország párizsi nagykövetét amiatt, hogy Matteo Salvini olasz közlekedésügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes bírálta Emmanuel Macron francia elnöknek azt a felvetését, miszerint európai katonákat vezényeljenek Ukrajnába a háborút lezáró reménybeli megállapodás garantálására - közölte szombaton egy francia diplomáciai forrás.

Salvini a francia államfőnek a szövetségesekhez intézett felhívásával kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva azt javasolta neki a milánói dialektus egy kifejezésével, hogy saját magát áldozza fel ilyen cél érdekében. "Te magad menj, ha akarsz! Vedd fel a sisakot, a zubbonyt, fogd a fegyvert, és menj Ukrajnába!"

A francia külügyminisztérium emlékeztette a nagykövetet, hogy az olasz politikusnak a sajtó előtt elhangzott szavai ellentétesek a két ország közötti kölcsönös bizalmon nyugvó kapcsolatokkal, és szembe mennek mind Párizs, mind Róma Ukrajna iránti rendületlen támogatásával.

Kezdőlap    Külföld    Összevesztek Ukrajna miatt a franciák és az olaszok

olaszország

ukrajna

franciaország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa sakkjátszmája, avagy stabil bázis egy bizonytalan világban

Európa sakkjátszmája, avagy stabil bázis egy bizonytalan világban
Európa gazdasága többfrontos támadás alatt áll a világ gazdasági sakktábláján, de az előrelátás és a stratégia a gazdaságban is segítségünkre lehet. Pontosan ezt mondja a PIMCO legfrissebb elemzése is Európa gazdasági jövője kapcsán, és ez a célja az Európai Unió nagy ívű tudományos vállalkozásának, a Destination Earth-nek is, amely digitális ikertestvért épít a Földnek.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: az egyik az, hogy magára hagyja Ukrajnát, a másik, hogy masszív szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bíróságra viszi az ügyet a minisztérium: most megnézhetik magukat a parajdi sóbánya részvényesei

Bíróságra viszi az ügyet a minisztérium: most megnézhetik magukat a parajdi sóbánya részvényesei

A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 15:00
A mexikói elnök nem kér Donald Trump segítségéből
2025. augusztus 23. 11:45
Megfenyegette a Hamászt az izraeli védelmi miniszter
×
×
×
×