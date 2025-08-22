ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.83
usd:
340.91
bux:
105786.41
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Ha vigyáz rá a családja, hamarosan ő lehet minden idők legidősebb embere

Infostart / MTI

116 éves lett a világ legidősebb embere, a brit Ethel Caterham - írta meg a BBC online kiadása csütörtökön.

Ethel Caterham, aki egy idősek otthonában él a surrey-i Lightwaterben, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.

1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.

Caterham asszony három évvel a Titanic katasztrófája előtt, valamint nyolc évvel az októberi orosz forradalom előtt született, és két világháborút is átélt.

A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyermek közül a második legfiatalabbként, majd a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel.

Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben.

A lightwateri idősek otthona által kiadott közleményben azt írták, Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért.

"Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját" - tették hozzá.

A valaha élt legidősebb ember, akinek az életkora bizonyítható volt, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben halt meg 122 éves és 164 napos korában.

Kezdőlap    Külföld    Ha vigyáz rá a családja, hamarosan ő lehet minden idők legidősebb embere

idős

brit

Ethel Caterham

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulat: Csehország kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába – ezekkel a feltételekkel

Fordulat: Csehország kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába – ezekkel a feltételekkel
„Ha a háborúban sikerülne fegyverszünetet elérni, és a nyugati államok közösen döntést hoznának egy békefenntartó misszióról, Csehország is hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába” – jelentette ki Jana Černochová cseh védelmi miniszter, aki további körülményeket is említett.
 

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Parajdi katasztrófa: már a részvényeseket perli a miniszter, amiért nem mondatják le az igazgatóságot

Parajdi katasztrófa: már a részvényeseket perli a miniszter, amiért nem mondatják le az igazgatóságot

A román gazdasági minisztérium bírósági eljárást indított az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részvényesei ellen, miután azok megtagadták az igazgatótanácsi tagok menesztését a parajdi bányakatasztrófa ügyében - írta meg a Krónikaonline.ro.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális erőszak a lelátón: 19 szurkoló kórházban, félbeszakadt a meccs + videó

Brutális erőszak a lelátón: 19 szurkoló kórházban, félbeszakadt a meccs + videó

A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City, report says, as UN chief labels it 'failure of humanity'

Famine confirmed in Gaza City, report says, as UN chief labels it 'failure of humanity'

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 14:12
Eddig bevált: megvédi a hőségtől a turistákat a magyar utazók egyik kedvenc nagyvárosa
2025. augusztus 22. 12:46
Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda
×
×
×
×