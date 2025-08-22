ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Eddig bevált: megvédi a hőségtől a turistákat a magyar utazók egyik kedvenc nagyvárosa

Infostart / MTI

Beválnak a napvédők, 4 fokkal enyhítik a hőséget. Barcelona árnyékolási programot indított a klímaváltozás hatásainak enyhítésére: napvédőket helyeznek ki az erős napsugárzásnak kitett és forgalmas területeken.

Eddig 30 helyszínt láttak el árnyékolókkal, és év végéig 66 játszótéren és 15 iskolaudvaron szerelik fel a napellenzőket. A városvezetés tervei szerint 2027-re 200 helyszínre bővül az árnyékolási programban szereplő helyszínek listája, összesen mintegy 50 ezer négyzetméternyi területtel, ennek megvalósítására 13 millió eurót fordítanak.

Az önkormányzat megkezdte az új árnyékos területek hőmérsékletellenőrzését is. Az adatgyűjtéshez 15 helyszínen állandó érzékelőt is telepítettek. „Az adatok elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük, mely elemek védik a leghatékonyabban a polgárokat a köztereken uralkodó hőségtől, és hogy a projekteket hatékonyabbá tegyük" – hangsúlyozta Laia Bonet alpolgármester.

Az első vizsgálatok szerint

átlagosan 4 Celsius-fokkal enyhíthetik a hőmérsékletet a köztéri napellenzők,

ezzel is hozzájárulva a nyári hőszigethatás csökkentéséhez és a közterületek nagyobb használatának ösztönzéséhez.

Az árnyékolók kihelyezése része a barcelonai klímatervnek, amelyben a többi közt az iskolák légkondicionálása és az úgynevezett klímamenedékek számának növelése is szerepel.

A politikus beszámolt arról is, hogy idén 26-tal bővült, és ezzel 400-ra emelkedett a városi klímamenedékek száma, amelyek olyan zárt nyilvános terek, ahova a hőség elől bárki ingyenesen behúzódhat hűsölni.

