Üresen áll az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának (UNIFIL) egyik őrtornya a dél-libanoni al-Hiam határvárosnál, Izrael területéről fényképezve 2024. november 26-án, az izraeli haderő és a Hezbollah Irán-barát libanoni síita milíciai harcai idején.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Súlyos fegyveres konfliktussal érintett országba látogathat először Leó pápa

Infostart

Ezzel XIV. Leó Ferenc pápa tervét valósíthatja meg.

A pápa decemberig Libanonba utazik – közölte Bechara Rai bíboros. Rai, a 3,5 millió tagot számláló maronita katolikus egyház vezetője nem adott meg konkrét dátumot a látogatásra, de elmondta, hogy „a előkészületek már folyamatban vannak” – írta a Reuters alapján az Index.

Ezzel XIV. Leó a néhai Ferenc pápa tervét valósíthatja meg, aki Libanonba akart látogatni, de egészségügyi problémái miatt nem tudott elutazni.

Rai kijelentését a Vatikán egyelőre nem kommentálta. Egy névtelenséget kérő vatikáni tisztviselő azonban megerősítette az utat és elmondta,

Libanon egy nagyobb körút állomása lesz, amely Törökországot is magába foglalja majd.

Libanon egy részét izraeli támadások érték a Gázai övezeti háború óta. A Hezbollah libanoni radikális síita szervezet és Izrael között tavaly novemberben létrejött tűzszüneti megállapodás értelmében a milíciának ki kell vonnia minden fegyveresét az övezetből és el kell távolítania onnan minden infrastruktúráját. Ezzel együtt az izraeli erőknek is ki kell vonulniuk onnan, ott csak a reguláris hadsereg lehet jelen, valamint az UNIFIL mandátuma lejártáig.

Az izraeli hadsereg azonban mind a mai napig megszállva tartja az általa fontosnak ítélt stratégiai pontokat, és támadásokat hajt végre különböző célpontok ellen arra hivatkozva, hogy a Hezbollah még nem vonult ki onnan teljesen, és továbbra is veszélyt jelent Izraelre.

Az Egyesült Államok és Izrael követeli a Hezbollah lefegyverzését is – ezzel a bejrúti kormány is egyetért, az év végéig adott határidőt a milíciának a fegyverbeszolgáltatásra –, valamint médiajelentések szerint Washington és Izrael nem szeretné az UNIFIL (ENSZ dél-libanoni békefenntartó missziója) mandátumának meghosszabbítását.

