Infostart.hu
2025. augusztus 21. csütörtök
Digital blue realistic radar with targets on monitor in searching. Air search . Military search system . Navigation interface wallpaper . Navy sonar.
Nyitókép: Getty Images

Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

Infostart

Iráni-orosz-kínai drón becsapódása fokozta a feszültséget.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter számolt be róla augusztus 20-án, hogy orosz légi eszköz, későbbi közlés szerint egy drón csapódott be a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen egy kukoricaföldön.

Azóta kiderült, hogy a drón felrobbant, helyszínen elégett fém- és műanyagtörmeléket találtak. A külügyminisztérium szóvivője a sajtóval azt közölte: a drón az Iránban gyártott Shahed-modell orosz változata volt, írta a vg.hu. A hadsereg közben arról számolt be, hogy a pilóta nélküli repülő eszközt kínai motorral szerelték fel.

"Ez egy különös pillanatban történt, amikor béketárgyalások zajlanak, és remény van a háború befejezésére, amelyet Oroszország indított Ukrajna állama ellen, de amely egyben a NATO-tagállamok biztonságát is fenyegeti. Ilyen pillanatban Oroszország ismét provokál" – mondta a lengyel miniszter.

A PAP lengyel hírügynökség szerint senki nem sérült meg, de a robbanás kitörte néhány ház ablakait.

Kezdőlap    Külföld    Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

oroszország

lengyelország

ukrajna

drón

háború

Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

