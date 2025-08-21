Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter számolt be róla augusztus 20-án, hogy orosz légi eszköz, későbbi közlés szerint egy drón csapódott be a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen egy kukoricaföldön.

Azóta kiderült, hogy a drón felrobbant, helyszínen elégett fém- és műanyagtörmeléket találtak. A külügyminisztérium szóvivője a sajtóval azt közölte: a drón az Iránban gyártott Shahed-modell orosz változata volt, írta a vg.hu. A hadsereg közben arról számolt be, hogy a pilóta nélküli repülő eszközt kínai motorral szerelték fel.

"Ez egy különös pillanatban történt, amikor béketárgyalások zajlanak, és remény van a háború befejezésére, amelyet Oroszország indított Ukrajna állama ellen, de amely egyben a NATO-tagállamok biztonságát is fenyegeti. Ilyen pillanatban Oroszország ismét provokál" – mondta a lengyel miniszter.

A PAP lengyel hírügynökség szerint senki nem sérült meg, de a robbanás kitörte néhány ház ablakait.