Komoly leépítések kezdődnek az amerikai hírszerzésnél

"Az elmúlt 20 évben a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) olyan mértékben megnőtt, hogy hatékonyságát vesztette, és a hatalommal való visszaélés, a bizalmas információk kiszivárogtatása és a politikai manipuláció mindennapos jelenséggé vált" - állította közleményében a volt demokrata párti politikus, aki Donald Trump republikánus elnök mellé állt.

A 43 éves Gabbard közölte, hogy "az ODNI-t a 2025-ös költségvetési év végéig több mint 40 százalékkal fogják leépíteni", anélkül, hogy pontosította volna, hogy ez a létszám vagy a költségvetés drasztikus csökkentését jelenti-e.

Mint mondta, célja az, hogy évente több mint 700 millió dollárt takarítson meg az adófizetőknek.

"Az ODNI-nak és a hírszerző közösségnek komoly változásokat kell végrehajtania, hogy teljesíthesse az amerikaiakkal és az Egyesült Államok alkotmányával szemben vállalt kötelezettségeit: meg kell találnia az igazságot, és objektív, pártatlan és időszerű információkat kell szolgáltatnia az elnöknek és a politikai döntéshozóknak" - hangsúlyozta a dokumentumban Tulsi Gabbard.