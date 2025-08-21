ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
A Donald Trump amerikai elnök által a Nemzeti Hírszerzés igazgatójának jelölt Tulsi Gabbard a szenátus hírszerzési bizottsága előtti meghallgatásán 2025. január 30-án Washingtonban.
Nyitókép: MTI/EPA/Anna Rose Layden

Komoly leépítések kezdődnek az amerikai hírszerzésnél

Infostart / MTI

Tulsi Gabbard, aki az USA 18 nemzetbiztonsági ügynökségét irányítja, bejelentette, hogy nagyszabású leépítést hajt végre az általa vezetett szervezetben, amelyet "hatalommal való visszaéléssel" és "politikai manipulációval" is megvádolt.

"Az elmúlt 20 évben a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) olyan mértékben megnőtt, hogy hatékonyságát vesztette, és a hatalommal való visszaélés, a bizalmas információk kiszivárogtatása és a politikai manipuláció mindennapos jelenséggé vált" - állította közleményében a volt demokrata párti politikus, aki Donald Trump republikánus elnök mellé állt.

A 43 éves Gabbard közölte, hogy "az ODNI-t a 2025-ös költségvetési év végéig több mint 40 százalékkal fogják leépíteni", anélkül, hogy pontosította volna, hogy ez a létszám vagy a költségvetés drasztikus csökkentését jelenti-e.

Mint mondta, célja az, hogy évente több mint 700 millió dollárt takarítson meg az adófizetőknek.

"Az ODNI-nak és a hírszerző közösségnek komoly változásokat kell végrehajtania, hogy teljesíthesse az amerikaiakkal és az Egyesült Államok alkotmányával szemben vállalt kötelezettségeit: meg kell találnia az igazságot, és objektív, pártatlan és időszerű információkat kell szolgáltatnia az elnöknek és a politikai döntéshozóknak" - hangsúlyozta a dokumentumban Tulsi Gabbard.

