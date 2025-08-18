ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.19
usd:
338.69
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2024. július 15-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

Infostart / MTI

Az ukrán elnök szerint Donald Trumpnak vban ereje ahhoz, hogy békére kényzserítse az oroszokat. Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Donald Trumpnak megvan ehhez az ereje - hangoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután a nap folyamán Washingtonban találkozott Keith Kellog tábornokkal, az amerikai elnök ukrajnai ügyekben illetékes különmegbízottjával.

Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Donald Trumpnak megvan ehhez az ereje - hangoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután a nap folyamán Washingtonban találkozott Keith Kellog tábornokkal, az amerikai elnök ukrajnai ügyekben illetékes különmegbízottjával.

"Trump elnök meghívta Ukrajnát és más európai országokat ma Washingtonba, ez az első ilyen formátumban tartott találkozó és ez nagyon fontos" - írta Zelenszkij.

"Amikor békéről tárgyalnak egy ország számára Európában, az egész Európa számára jelent békét. Készek vagyunk maximális erőbedobással folytatni a munkát a háború lezárása és a megbízható biztonság szavatolása érdekében. Ezek kulcsfontosságú kérdések" - húzta alá az ukrán vezető.

"Múlt éjszaka folytatódtak a városaink elleni orosz támadások, a halottak között volt két gyermek és több tucatnyi a sebesültek száma. Az emberek még aludtak, amikor az orosz hadsereg támadást indított a városok ellen" - folytatta.

"Megvitattuk a harctéri helyzetet és erős diplomáciai lehetőségeinket Ukrajna és Európa szempontjából, valamint az Egyesült Államok képességeit. Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Trump elnöknek megvan ehhez az ereje. Mindent megfelelően kell csinálnunk a béke megvalósítása végett. Köszönöm!" - zárta bejegyzését az ukrán elnök.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán arról írt, hogy véget akar vetni a háborúnak. "Hat hónap alatt hat háborút rendeztem, egyikük egy lehetséges nukleáris katasztrófa volt, és mégis azt kell olvasnom és hallanom a Wall Street Journaltól és másoktól, akiknek fogalmuk sincs a dolgokról, hogy mi mindent csinálok rosszul az orosz-ukrán slamasztikában, ami az aluszékony Joe Biden háborúja, nem az enyém.

Én csak azért vagyok itt, hogy megállítsam, nem azért, hogy folytassam. Sosem történt volna meg, ha én lettem volna az elnök. pontosan tudom, mit teszek, és nincs szükségem azoknak a tanácsaira, akik évek óta foglalkoznak ezekkel a konfliktusokkal, és soha nem tudtak semmit tenni, hogy megállítsák őket. Ezek ostoba emberek, akiknek nincs józan eszük, intelligenciájuk vagy felfogóképességük, és csak megnehezítik a jelenlegi Oroszország/Ukrajna katasztrófa megoldását. Pehelysúlyú és rendkívül irigy bírálóim ellenére meg fogom oldani - mindig megcsinálom!" - hangsúlyozta az amerikai elnök.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

oroszország

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Most már az sem elképzelhetetlen, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdet ki Aleksandar Vucic – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő hozzátette: bár jelenleg az elnök és a kormányzó párt népszerűsége is alacsony, hosszabb távon az előre hozott választás kiírása lehet az egyetlen racionális döntés.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump leszámolna a kartellekkel – Többezer amerikai tengerészt helyeztek készenlétbe

Trump leszámolna a kartellekkel – Többezer amerikai tengerészt helyeztek készenlétbe

Több mint négyezer amerikai tengerészt vezényelnek ki a latin-amerikai partokhoz, hogy leszámoljanak a drogkartellekkel – írja a Bloomberg saját forrásai alapján. A hírt egyelőre nem erősítették meg, de Donald Trump korábban is sürgette a drogcsempészet elleni fellépést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?

Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?

A Pénzcentrum mai kvíze segít felfedezni a város gazdag múltját, a koronázó királyok hagyományait, a történelmi helyszíneket és a Királyi Napok színes programjait. Teszteld tudásod!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails 'big day' as Starmer and EU leaders join Zelensky in Washington for Ukraine talks

Trump hails 'big day' as Starmer and EU leaders join Zelensky in Washington for Ukraine talks

“I’ll get it done,” the US president says ahead of peace talks with Ukraine’s president at 13:00 EST (18:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 17:50
Egy brüsszeli civil szervezet panaszt tett az X ellen
2025. augusztus 18. 16:57
Svédország: elfogták az örebrói lövöldözés egyik gyanúsítottját
×
×
×
×