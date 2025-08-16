ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Cégeket és kriptopénzeket mindenkinek – Donald Trump megmutatja a jövő nyugdíj-megtakarításait?

Vendégszerző

2025 augusztusában az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump olyan rendeletet írt alá, amely alapjaiban változtathatja meg az amerikai nyugdíjrendszer befektetési stratégiáit, de más hatással is jár.

Az új szabályozás célja, hogy a nyugdíj-megtakarítási számlák tulajdonosai (közel százmillió amerikai) hozzáférést kapjanak olyan, eddig főként intézményi befektetők és tehetős magánszemélyek által elérhető alternatív eszközökhöz, mint például magántőkealapok, digitális eszközök, infrastruktúra-projektek vagy ingatlanbefektetések.

A rendelet nem csupán a diverzifikáció lehetőségét ígéri, hanem a hosszú távú hozamok növelését is, miközben enyhítené a túlzott szabályozás és pereskedés által okozott korlátokat. De vajon valóban közelebb kerülnek az amerikaiak a biztonságos és magas nyugdíjhoz, vagy inkább egy kockázatos pénzügyi kísérletként fog az elnöki rendelet bevonulni a gazdasági történelemkönyvekbe?

Mit csinálnak a nyugdíjalapok?

A nyugdíjalapok a jövőbeni nyugdíjkifizetések fedezetére létrehozott befektetési alapok, amelyek sajátos előnyökkel és korlátokkal működnek. Mivel befektetési horizontjuk évtizedekben mérhető, számukra a rövid távú likviditás kevésbé fontos, ugyanakkor alapvető követelmény a biztonság és a stabil hozam. Ezt elsősorban eszközosztályok közötti diverzifikációval igyekeznek elérni.

Ebben a részvények, a kötvények és más hagyományos eszközök mellett olyan alternatív befektetések is szerepet kaphatnak, amelyek kockázatosabbak ugyan, de hosszabb távon növelhetik a portfólió teljesítményét. Fontos azonban látni, hogy egy megtakarítónak (különösen a nyugdíjhoz közeledve) a hozamnál egyre fontosabb lesz a biztonság.

Ki akarná például azt, hogy az utolsó aktív évében a megtakarítása értéke felére essen?

Donald Trump javaslata, hogy a nyugdíjalapok a hagyományos eszközökön túl magántőke-alapokba és kriptovalutákba is fektethessenek, két irányból indokolható. A magántőke esetében ez a tőkeáramlás új lendületet adhat kisebb, gyors növekedésre képes amerikai vállalatoknak, erősítve a „Make America Great Again” gazdasági narratívát, amely a hazai vállalkozások bővülését és munkahelyteremtést állítja középpontba.

A kriptovaluták bevonása pedig egyfelől politikai gesztus a digitális eszközök hívei felé, másfelől illeszkedik az adminisztráció narratívájába. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok „a kripto aranykorába” lépett, és a stablecoinok a dollár nemzetközi pozícióját is erősíthetik.

Hogyan változnak a hozamok és a kockázatok?

Mindkét eszközosztály komoly hozampotenciált hordoz. A magántőke-alapok történelmi átlagban hosszú távon felülteljesítették a tőzsdei részvényindexeket, miközben alacsonyabb korrelációt mutattak a nyilvános piacokkal. A kriptovaluták esetében a bitcoin 2023-ban 155 százalékos emelkedést produkált, és a hét hét napján, napi 24 órában nyitva tartó piac likviditása is egyedülálló rugalmasságot biztosít.

Ugyanakkor ezek a hozamok nem ingyen érkeznek. A magántőke-alapokba befektetett tőke jellemzően 7–10 évig lekötött, a teljesítmény pedig csak a futamidő végén mérhető meg egyértelműen. A kriptovalutáknál pedig a volatilitás szélsőséges. A múltban mint több tízezer token árfolyama esett nullára, de még a bitcoinnak is volt olyan éve, amikor harmadára esett az értéke (2022).

Honnan jönnek majd a befektetések?

A javaslat rejtett következménye, hogy az új alternatív befektetésekbe irányított nyugdíjvagyon más eszközökből vonódik el. Ez mérsékelheti a részvénypiaci keresletet, nyomást gyakorolhat az árfolyamokra, és a kötvényhozamok emelkedéséhez vezethet. Végső soron a döntés lényege, hogy a nyugdíjalapok nagyobb szabadságot kapjanak a magasabb kockázatú eszközök felé. Ám a nyugdíjalapoknak fontos lesz szem előtt tartani, hogy bár a magasabb hozam ígérete mindig csábító, a nyugdíjmegtakarítások esetében sosem egy jó negyedévet szeretnénk, hanem jó évtizedeket.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és a BCE docense

