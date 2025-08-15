Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.8
usd:
337.55
bux:
105083.67
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés is kezdődhet Amerika és Oroszország között

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök pénteki találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az időzítése különös figyelmet kap, mivel az Északi-sarkvidéken zajló erőviszonyok átrendeződése új diplomáciai és gazdasági lehetőségeket, ugyanakkor feszültségeket is hozhat.

Alaszka különleges helyet foglal el Amerika és Oroszország történetében, illetve a két ország nemzetközi kapcsolataiban. Ennek egyik oka, hogy az Egyesült Államok 1867-ben éppen Oroszországtól vásárolta meg e területet, ami találgatásokra ad okot, illetve bizonyos párhuzamot mutat azzal, hogy Donald Trump az elmúlt hónapokban újra napirendre vett egy hasonló lehetőséget: Grönland megvásárlását Dániától – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója.

A találkozó helyszínét illetően Németh Viktória úgy fogalmazott: a térképre tekintve látható, hogy az Egyesült Államok és Oroszország lényegében szomszédos országok, a Bering-szoroson keresztül találkozik a két ország, vagyis Alaszka az a tartomány, amelyen keresztül a két ország összeér, és ami miatt az Egyesült Államok sarkvidéki államnak számít. Emlékeztetett: a Szovjetunió felbomlása előtt Izland fővárosában, Reykjavíkban, illetve az északi sarkvidék kapujának nevezett finnországi Rovaniemiben találkoztak a felek. Utóbbi helyszínen indult el az a kezdeményezés, ami alapján az északi sarkvidéki államoknak a vezetői évről évre összeültek. Ez egy különleges térség abban a tekintetben, hogy mindig alkalmat adott rá, hogy az Egyesült Államok vezetése és az orosz vezetés találkozzon és egyeztetéseket folytasson – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közeledhet-e a Nyugat többi arktikus államának rovására, a kutató azt válaszolta, hogy valami ilyesmi folyamat elindult 2025 februárjában:

némiképp megváltozott Donald Trump szerepe az északi sarkvidéki szövetségesi rendszerben

(Északi-sarkvidéki Tanács), amit Amerika mellett Kanada, Norvégia, Dánia, Svédország és Finnország alkotnak. Megjegyzendő, hogy bár Oroszország nem része ennek a szorosabb együttműködésnek, teljesen nem kizárható a térség ügyeiből, hiszen az északi sarkvidéki területek csaknem fele hozzá tartozik. Az eddigi felállás most annyiban változott, hogy Egyesült Államok azzal, hogy kijelentette, hogy megvásárolná Grönlandot, bizonyos elhidegülést váltott ki a többi nyugati szövetségesből. Mindeközben az amerikai elnök Oroszország irányába tett bizonyos gesztusokat: ilyen volt például a februári szaúdi találkozó, ahol megegyeztek a kőolaj- és földgázkitermelés ügyében folytatott együttműködés mikéntjéről – magyarázta az Oeconomus munkatársa. Hozzátette: Donald Trump a korábbi elnököknél nagyobb érdeklődést mutat az északi sarkvidék ásványkincsei iránt, illetve az iránt, hogy ezeket hogy lehet kitermelni.

Németh Viktória elmondása alapján vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a mostani csúcs, ami az előzetes tervek szerint alapvetően az ukrajnai háborúról szól, egy északi sarkvidéki együttműködés nyitánya is lehet Oroszország és az Egyesült Államok között. Oroszország részéről van egy nyitás a Kínával való kooperációra is éppen az északi sarkvidéki régióban, és lehetséges az, hogy az Egyesült Államok ezt próbálja majd most ellensúlyozni azzal, hogy ő is nyit Oroszország irányába – tette hozzá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés is kezdődhet Amerika és Oroszország között

oroszország

egyesült államok

donald trump

vlagyimir putyin

alaszka

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap, mivel az Északi-sarkvidéken zajló erőviszonyok átrendeződése új diplomáciai és gazdasági lehetőségeket, ugyanakkor feszültségeket is hozhat.
 

Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. A patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felfüggesztették a PannErgy kutatási engedélyét - Reagált a hatóság

Felfüggesztették a PannErgy kutatási engedélyét - Reagált a hatóság

Tegnap a PannErgy a tőzsde honlapján közzétette, hogy visszavonták a cég fővárosi kutatási engedélyét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) azon döntésével összefüggésben, hogy a termálvízhez kapcsolódó kutatás, kitermelés és hasznosítás a jövőben csak állami koncesszió birtokában végezhető. Az SZTFH ma reakciót juttatott el lapunknak, melyben tisztázta a jogszabályváltozásokat, illetve a PannErgy engedélyének visszavonásának körülményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

The summit is Trump and Putin's first one-to-one meeting in six years - but Ukraine's Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 15:18
Apokaliptikus képek – 20 év egyik legsúlyosabb nyári válsághelyzetével néznek szembe Spanyolországban
2025. augusztus 15. 13:01
Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek
×
×
×
×