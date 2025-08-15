Leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várja Anchorage-ban – videó

A beszámolók szerint az elnöki különgép fedélzetén Donald Trump mellett ott vannak az amerikai elnök legközelebbi szövetségesei közül néhányan – Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja és John Ratcliffe, a CIA igazgatója –, hogy az elnökkel együtt próbáljanak békét teremteni az orosz-ukrán háborúban.

A Fehér Ház közlése szerint miközben Donald Trump a repülőgépen várakozik, a fedélzeten üdvözli Lisa Murkowski és Dan Sullivan alaszkai szenátorokat, valamint Mike Dunleavy állam kormányzóját. Az amerikai elnöknek különösen Murkowskival van némileg feszült kapcsolata, mert a politikus gyakran ellenzi Trump szenátusi prioritásait.

Az orosz elnök gépe magyar idő szerint este kilenc óra előtt néhány perccel szállt le. A repülőgéphez vörös szőnyeget vezettek, ez L alakban vezet egy kék dobogóhoz, amelyen "Alaska 2025" felirat látható, ott megállnak az elnökök néhány fotó erejéig.

Ezután elhagyják az Elmendorf-Richardson bázist és megkezdik 6-7 órásra tervezett találkozójukat, melynek elsődleges témája az ukrajnai béketeremtéshez vezető út kidolgozása, de elemzők szerint tárgyalhatnak más ügyekről is. Az egyeztetéseken kívül egy sajtótájékoztatót és egy munkaebédet is terveztek.

Ez a két vezető első személyes találkozója azóta, hogy Trump megkezdte második elnöki ciklusát a Fehér Házban.