Ukrán katonák egy Patriot indító állást készítenek fel a harcra.
Nyitókép: Ukrán Légierő

Rengeteg fegyvert ígértek Ukrajnának

Infostart / MTI

Eddig másfél milliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.

„A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink, az Ukrajna kéréseinek elsőbbséget biztosító NATO-kezdeményezés révén pedig a NATO tagországok együttműködhetnek az amerikai gyártmányú fegyverek Ukrajna számára történő beszerzésében. Ez egy olyan mechanizmus, amely valóban erősíti a védelmünket” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Cseh kezdeményezésre az idén már egymillió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának – közölte Petr Fiala cseh kormányfő, miután véget ért a „cselekvésre kész országok koalíciójának” online megbeszélése Ukrajnáról és a pénteki alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozóról.

