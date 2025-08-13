A cseh államfő kihúzta a gyufát Kínánál

A gyakorlatban semmi sem változik, mert a cseh és a kínai államfő között nincs semmiféle kapcsolat – reagált a kínai döntésre az X közösségi hálózaton a cseh elnöki hivatal.

Kína Tibetet saját területének, s a dalai lámát pedig szeparatistának tekinti.

Petr Pavel Japánban tett látogatása után kereste fel az Indiában élő dalai lámát, hogy gratuláljon 90. születésnapjához. Kína prágai nagykövetsége azonnal nyilatkozatban bírálta a cseh elnök lépését, azzal, hogy Petr Pavel ezzel ártott a cseh–kínai kapcsolatoknak.

„Tekintet nélkül az ismételt tiltakozásokra és Kína határozott ellenkezése ellenére Petr Pavel Indiába utazott és találkozott a dalai lámával. Ez szöges ellentétben van azzal a kötelezettségvállalással, amelyet a cseh kormány tett a kínai kormány irányában. Tekintettel Petr Pavel provokatív eljárására Kína úgy döntött, hogy megszüntet minden kapcsolatot a cseh elnökkel” – idézte a CTK a hivatalos kínai álláspontot.

„Teljes mértékben magánlátogatásról volt szó” – reagált a cseh elnöki hivatal az X közösségi hálózaton a kínai bejelentésre. Megjegyezte: államfői szinten jelenleg nincs semmiféle kommunikáció a felek között, ezért a kínai döntés a gyakorlatban semmit nem jelent.