2025. augusztus 13. szerda
Petr Pavel cseh elnök a Csehszlovákia szovjet megszállása 55. évfordulójának alkalmából rendezett emlékünnepségen beszél a Cseh Rádió prágai épülete előtt 2023. augusztus 21-én. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés négy másik tagállama 1968. augusztus 20-án indított inváziót a prágai tavasz elfojtására.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

A cseh államfő kihúzta a gyufát Kínánál

Infostart / MTI

Kína megszakított minden kapcsolatot a cseh köztársasági elnökkel, miután Petr Pavel július 27-én magánlátogatást tett a dalai lámánál Indiában – közölte kedden a kínai külügyminisztérium szóvivője Pekingben, akinek szavait a CTK hírügynökség idézte.

A gyakorlatban semmi sem változik, mert a cseh és a kínai államfő között nincs semmiféle kapcsolat – reagált a kínai döntésre az X közösségi hálózaton a cseh elnöki hivatal.

Kína Tibetet saját területének, s a dalai lámát pedig szeparatistának tekinti.

Petr Pavel Japánban tett látogatása után kereste fel az Indiában élő dalai lámát, hogy gratuláljon 90. születésnapjához. Kína prágai nagykövetsége azonnal nyilatkozatban bírálta a cseh elnök lépését, azzal, hogy Petr Pavel ezzel ártott a cseh–kínai kapcsolatoknak.

„Tekintet nélkül az ismételt tiltakozásokra és Kína határozott ellenkezése ellenére Petr Pavel Indiába utazott és találkozott a dalai lámával. Ez szöges ellentétben van azzal a kötelezettségvállalással, amelyet a cseh kormány tett a kínai kormány irányában. Tekintettel Petr Pavel provokatív eljárására Kína úgy döntött, hogy megszüntet minden kapcsolatot a cseh elnökkel” – idézte a CTK a hivatalos kínai álláspontot.

„Teljes mértékben magánlátogatásról volt szó” – reagált a cseh elnöki hivatal az X közösségi hálózaton a kínai bejelentésre. Megjegyezte: államfői szinten jelenleg nincs semmiféle kommunikáció a felek között, ezért a kínai döntés a gyakorlatban semmit nem jelent.

csehország

kína

dalai láma

tibet

petr pavel

