2025. augusztus 12. kedd Klára
Steel oil pipes from refinery.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Egyre több olajat éget el a világ

Infostart / MTI

Növelte jövő évi olajkereslet előrejelzését az erősödő világgazdasági növekedésre hivatkozva az Olajexportáló Országok Szervezete, az OPEC a kedden publikált havi rendes jelentésében.

Az OPEC a jelentés szerint 2026-ban a globális olajkereslet napi 1,4 millió hordós (bpd) növekedésével számol, szemben a korábbi előrejelzésében szereplő 1,3 millió hordós becsléssel.

A jelentés szerint a 2026-os globális olajkereslet-növekedési előrejelzést "az OECD-országokban, az OECD európai tagországokban, valamint a Közel-Keleten és Afrikában várható jobb gazdasági teljesítmény miatt" emelték meg. Különösen az OECD-országokban fog az olajkereslet növekedése 2026-ban körülbelül 200 ezer bpd-vel emelkedni az előző évhez képest, ami magasabb a korábban becsült 100 ezer bpd-s növekedésnél.

A jelentés szerint 2025-re a globális olajkereslet növekedése változatlanul napi 1,3 millió bpd marad az előző évhez képest.

A világgazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését az OPEC 2025-re 2,9 százalékról 3 százalékra emelte, hivatkozva a "2025 első felében megfigyelt tartós és erős lendületre". 2026-ra a növekedés a múlt havi jelentéshez képest változatlanul 3,1 százalék maradt.

Az OPEC feltételezése szerint a globális kőolajkészletek jövőre jelentősen, napi közel 1,2 millió hordóval csökkennek, de csak abban az esetben, ha a szervezet és szövetségesei nem térnek vissza a korábbi termelési szintekre.

Az OPEC+ szövetség viszont, amely más fontos termelő országokat is magában foglal, például Oroszországot, termelési politikájának irányváltásánál tart, visszavonva korábbi önkéntes termeléskorlátozásait. A szövetség legutóbbi döntése szerint szeptembertől napi 547 ezer hordóval növeli termelését.

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
