Egyre több olajat éget el a világ

Az OPEC a jelentés szerint 2026-ban a globális olajkereslet napi 1,4 millió hordós (bpd) növekedésével számol, szemben a korábbi előrejelzésében szereplő 1,3 millió hordós becsléssel.

A jelentés szerint a 2026-os globális olajkereslet-növekedési előrejelzést "az OECD-országokban, az OECD európai tagországokban, valamint a Közel-Keleten és Afrikában várható jobb gazdasági teljesítmény miatt" emelték meg. Különösen az OECD-országokban fog az olajkereslet növekedése 2026-ban körülbelül 200 ezer bpd-vel emelkedni az előző évhez képest, ami magasabb a korábban becsült 100 ezer bpd-s növekedésnél.

A jelentés szerint 2025-re a globális olajkereslet növekedése változatlanul napi 1,3 millió bpd marad az előző évhez képest.

A világgazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését az OPEC 2025-re 2,9 százalékról 3 százalékra emelte, hivatkozva a "2025 első felében megfigyelt tartós és erős lendületre". 2026-ra a növekedés a múlt havi jelentéshez képest változatlanul 3,1 százalék maradt.

Az OPEC feltételezése szerint a globális kőolajkészletek jövőre jelentősen, napi közel 1,2 millió hordóval csökkennek, de csak abban az esetben, ha a szervezet és szövetségesei nem térnek vissza a korábbi termelési szintekre.

Az OPEC+ szövetség viszont, amely más fontos termelő országokat is magában foglal, például Oroszországot, termelési politikájának irányváltásánál tart, visszavonva korábbi önkéntes termeléskorlátozásait. A szövetség legutóbbi döntése szerint szeptembertől napi 547 ezer hordóval növeli termelését.