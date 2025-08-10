Lángba borították az ukrán drónok az orosz olajfinomítót

Nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Szaratov városában található olajfinomítót augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka - olvasható a portfolio.hu-n.

A helyi lakosok beszámolói és a közösségi médiában terjedő felvételek szerint a támadást robbanás és azt követő tűz kísérte. Emellett Oroszország több más régiójából is légvédelmi tevékenységről és robbanásokról érkeztek jelentések.

В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежаhttps://t.co/qpJ0QHUBwm

Відео: Telegram/Exilenova+ pic.twitter.com/JMRtMSSrwj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2025

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen 121 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el tizenöt orosz régió, valamint a Krím-félsziget és az Azovi-tenger felett. A legtöbb drónt Krasznodar területén (29), a Krím felett (15), valamint Brjanszk (13) és Belgorod (12) régiójában lőtték le. A támadások Szaratov mellett érintették többek között Lipeck és Voronyezs térségét is.

Egy másik hadszíntéren egy ukrán drón felrobbant a Belgorod megyében lévő Boriszovkában. Egy 19 éves fiú belehalt sérüléseibe a kórházban, és még egy másik férfi is megsérült - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió vezetője.

Fotónk illusztráció, egy korábbi támadáskor készült.