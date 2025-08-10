ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Lángba borult a ksztovói olajfinomító Oroszországban.
Nyitókép: X / KyivPost

Lángba borították az ukrán drónok az orosz olajfinomítót

Infostart

Tűz ütött ki a létesítményben egy nagyszabású dróntámadást követően, amely több orosz régiót is érintett. Az orosz védelmi minisztérium 121 ukrán drón megsemmisítéséről számolt be.

Nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Szaratov városában található olajfinomítót augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka - olvasható a portfolio.hu-n.

A helyi lakosok beszámolói és a közösségi médiában terjedő felvételek szerint a támadást robbanás és azt követő tűz kísérte. Emellett Oroszország több más régiójából is légvédelmi tevékenységről és robbanásokról érkeztek jelentések.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen 121 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el tizenöt orosz régió, valamint a Krím-félsziget és az Azovi-tenger felett. A legtöbb drónt Krasznodar területén (29), a Krím felett (15), valamint Brjanszk (13) és Belgorod (12) régiójában lőtték le. A támadások Szaratov mellett érintették többek között Lipeck és Voronyezs térségét is.

Egy másik hadszíntéren egy ukrán drón felrobbant a Belgorod megyében lévő Boriszovkában. Egy 19 éves fiú belehalt sérüléseibe a kórházban, és még egy másik férfi is megsérült - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió vezetője.

Fotónk illusztráció, egy korábbi támadáskor készült.

