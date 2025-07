Több embert megölt egy ámokfutó egy New York-i felhőkarcolóban

A hatóságok bejelentése szerint a fegyveres öt embert lőtt le, köztük egy szolgálaton kívüli rendőrtisztet, aki az irodaház biztonsági személyzetének tagja volt.

A férfi a Mannhattan középső részén található Park Avenue-n található 44 emeletes irodaház, a Blackstone épület előterében nyitott először tüzet, majd az egyik emeleten több embert megölt, végül az irodaház 33. emeletén öngyilkosságot követett el - közölték a hatóságok.

Rendőrségi források szerint a tettes egy nevadai lakos, Shane Tamura volt, aki érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezett.

A térfigyelő kamerák által készült és nyilvánosságra került felvételeken a tettesnél egy gépkarabély látható. Az épületből származó felvételek szerint az dolgozók bútorokkal barikádozták el a helyiségeket, hogy megakadályozzák a fegyveres bejutását az irodákba.

Photo of suspect in New York active shooter incident released report is At least six people have been shot, at least one being an off duty officer the suspect carried an AR-15 and wearing a bulletproof vest. and the alleged active shooter has been found dead from a… pic.twitter.com/6mrIoVdzei