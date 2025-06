Erdőtüzek tombolnak Athén körül - videó

Az Athéntól északkeletre kitört erdőtűz oltásában mintegy 140 tűzoltó, illetve 18 repülőgép vesz részt. A fővrástól nagyjából 40 kilométerre lévő Ano Szuli és Maratonasz települések lakóit korábban már ideiglenesen kitelepítették otthonukból.

A tűz megfékezését segítette, hogy hétfőn nem fújt erős szél, az ebben az évszakban gyakori erős széllökések ugyanis rendszerint nehezíteni szokták a tűzoltóság munkáját.

? A massive wildfire has broken out in Ano Souli near Marathon, Greece.



About 90 firefighters, supported by aircraft and helicopters, are fighting the flames.



Emergency alerts have ordered residents to evacuate to safer areas. Traffic is blocked, and authorities urge… pic.twitter.com/b6PDNiHEoN