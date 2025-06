Olyan szellemdrónt fejleszt egy amerikai vállalat, amely forradalmasíthatja a repülést

A cég régóta szállít már drónokat az amerikai fegyveres erők számára. Legismertebb repülő robotjuk a szárazföldi hadsereg által használt az MQ-9A Reaper (Kaszás), amelynek létezik haditengerészeti változata is. Ez a drón nemcsak megfigyelésre alkalmas, hanem még fel is fegyverezhető, így a felderített célpontokat rögtön el is pusztíthatja. A légvédelmi rendszerek gyors fejlődése mára azonban eléggé sebezhetővé tette a Kaszásokat. Több példányt lőttek már le az irániak és a jemeni húszi lázadók. Ezért az amerikai hadsereg közölte, hogy ideje lecserélni az RQ-9-eseket egy sokkal korszerűbb robotra.

A General Atomics (GA) nemrég kapott is egy 99 292 613 dolláros, rögzített áras szerződést – tehát a költségek semmilyen indokkal sem emelkedhetnek – egy új drón kifejlesztésére. Ettől azt várják, hogy a korábbiaknál sokkal hosszabb ideig tudjon a levegőben maradni, és a megfigyelés, a hírszerzés mellett csapásmérésre is alkalmas legyen. Ráadásul mindezt úgy, hogy minél nehezebben lehessen csak felderíteni, tehát kifinomult lopakodó képességekkel is rendelkezzen.

Fent a General Atomics már hadrendben lévő, részben lopakodó kialakítású drónja, az MQ-20 Avenger (bosszúálló), míg alul a kísérleti XQ-67A. Kép: General Atomics

A követelmények teljesítésére a cég egy teljesen új, hibrid-elektromos meghajtási rendszeren dolgozik. Erről eddig csupán azt tudni, hogy egy alacsony fogyasztású belső égésű és egy hatékony villanymotor kombinációja. Dave Alexander, a cég haditechnikai részlegének elnöke annyit árult csak el az Aviation Week című szaklapnak, hogy egy újfajta, nyolchengeres dízelmotorról van szó, amely egyrészt tölti majd a villanyaggregát akkumulátorait, másrészt maga is részt vesz a gép csőlégcsavarjának meghajtásában.

A The War Zone úgy értesült, hogy a drón repülési helyzetétől, illetve a kívánt teljesítménytől függően, egy számítógép fogja váltogatni, mikor melyik motor működjön, vagy akár egyszerre is dolgoztathatja a két erőforrást. Mindettől azt várják, hogy a gép akár hatvan órán keresztül is járőrözhessen olyan légtérben, amelyet fejlett, többrétegű rendszer oltalmaz. Kimondott cél, hogy a Ghost alkalmas legyen például a Dél-kínai-tenger feletti hosszútávú küldetésekre. Az is elvárás az új dróntól, hogy előkészítetlen, szükségrepülőterekről tudjon üzemelni, mert így mindig a harcoló csapatok közvetlen közelében teljesíthet szolgálatot.

A Ghost valószínűleg a General Atomics Gambit 4-es számú modelljén fog alapulni. Egy olyan dróncsaládhoz tartozik ez, amelynek tagjai bár egymástól nagyon eltérő kialakításúak, de mégis egy közös platformra épülnek. Ez foglalja magában többek közt a meghajtást, a futóműveket és a teljes repülésvezérlő rendszert. Így sokkal olcsóbb és egyszerűbb a sokfajta feladatra alkalmas robotok sorozatgyártása. Az alábbi videón a família négy, különböző tagját mutatják be.

Ha a 2028. augusztus 26-án lejáró szerződésnek megfelelően a GA sikeresen kifejleszt egy ilyen hibridmotoros drónt, akkor azzal új távlatokat nyithat nemcsak a katonai, hanem a polgári repülés számára is. A kombinált meghajtással ugyanis halkabbak, gazdaságosabbak, de főleg sokkal környezetkímélőbbek lehetnek a jövő repülőgépei. Az utasszállítók az összes szén-dioxid-kibocsátás több mint két és fél százalékát adják, és a járatok sűrűsödésével ez évről évre emelkedik. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal (NOAA) szerint a klímaváltozásért legalább négy százalékban a légi közlekedés a felelős.