Több ezer autó pusztul el egy hatalmas tűzben

A hajót üzemeltető Zodiac Maritime cég közlése szerint a 22 fős személyzetet mentőcsónakokkal menekítették ki, majd az amerikai parti őrséggel együttműködve egy közeli kereskedelmi hajóra szállították át. A tűzben senki nem sérült meg.

A tűz pontos eredete egyelőre nem ismert, de a hajó üzemeltetője szerint először az elektromos autókat szállító fedélzeti szinten észleltek füstöt. A járművek márkáját nem hozták nyilvánosságra.

A hajó május 26-án indult el Kínából, és a mexikói Lázaro Cárdenas kikötővárosába tartott. A tűz kitörésekor a Morning Midas az alaszkai Adak szigettől mintegy 483 kilométerre délnyugatra hajózott.

A mentést jelenleg is több hajó segíti, a helyszínre már megérkeztek az amerikai parti őrség légi egységei és egy járőrhajó is.

Fire broke out on a #Zodiac Maritime-managed car carrier off #Alaska on 3 June. All 22 crewmen on the 2006-built, 4,902 CEU Morning Midas were evacuated after the fire occurred around 11 pm #UK time that day.https://t.co/cI6cQgJnYI pic.twitter.com/GcjNdxh5z7