Repülőszerencsétlenség San Diegóban, 15 lakóépület lángol – videó

A környéken mindent beborít a repülőgép-üzemanyag, miután egy kisrepülő San Diego házaira zuhant. A helyi beszámolók szerint 15 épület és számos autó áll lángokban, a környező épületekből többeket ki kellett menekíteni.

A hajnali háromnegyed négykor történt balesethez rengeteg rendőr és tűzoltó vonult ki.

A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal szerint egy Cessna 550-es repülőgép zuhant le San Diego északi részén, a Montgomery-Gibbs Executive repülőtér közelében, a Sculpin Street és a Santo Road kereszteződésénél.

A small business jet, crashed while approaching Montgomery-Gibbs Airport, hitting the Tierrasanta neighborhood in San Diego. One death has been reported. Several cars and homes were damaged.

