Újabb tornádók csaptak le az USA középső részén - videók

Újabb tornádók söpörtek végig az Egyesült Államok középső részén helyi idő szerint hétfőn, épületeket lerombolva és áramszünetet okozva, miközben az emberek Texastól Kentuckyig folytatták a több mint két tucat ember halálát okozó, több ezer otthont és épületet elpusztító, napokig tartó viharos időjárás utáni takarítást.

A helyi meteorológiai szolgálat előzetes jelentése szerint hétfő este legalább négy tornádó volt Oklahomában és Nebraskában.

Oklahomában legalább 10 ház megsemmisült, több épület megrongálódott, köztük egy tűzoltóállomás, amely teljesen megsemmisült - közölte az állami katasztrófavédelmi minisztérium. A hivatal szóvivője elmondta, hogy nem érkezett jelentés sérültekről vagy halálesetről.

Look at this insane tornado from Lincoln, Nebraskapic.twitter.com/Pyn7DTOys0