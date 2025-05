Összeütközött két helikopter Finnországban, többen meghaltak

Két helikopter összesen öt utassal a fedélzetén összeütközött Finnországban, a balesetben többen meghaltak - közölte a finn rendőrség.

"A balesetben többen meghaltak. Az áldozatok pontos számának és személyazonosságának a megállapítása jelenleg is folyik" - áll a rendőrségi közleményben.

A baleset szombat délben történt Finnország délnyugati részén. A nyomozás szerint a helikopterek az észt fővárosból, Tallinnból tartottak egy finnországi repülőtér felé.

Two civilian helicopters collided in mid-air in the western Finnish province of Eura, killing several people.

Police confirmed that five people were on board - two in one helicopter and three in the other. pic.twitter.com/uqTytsW9mw