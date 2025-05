Nem akarnak újabb háborút a világ legfejlettebb országai

Közös közleményében az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság külügyminisztere, továbbá az Európai Unió külpolitikai főképviselője annak fontosságát hangoztatta, hogy a két fél a konfliktus békés rendezése felé haladjon.

Elítélték egyúttal azt a támadást, amelyet a vitatott hovatartozású Kasmír indiai részén a múlt hónapban turisták ellen követtek el, és amely miatt súlyosan kiéleződött a feszültség a két ország között. Hangsúlyozták:

Pakisztán szombaton azt közölte, hogy India ismét pakisztáni katonai támaszpontok ellen intézett légicsapásokat, más területek mellett a főváros, Iszlámábád körzetében is. A hadsereg szóvivője élő televíziós bejelentkezésben sorolt fel három támaszpontot, amelyet frissen ért támadás. Hozzátette, hogy a a pakisztáni légvédelemnek köszönhetően a csapások többsége nem ért célt.

Nem sokkal később a pakisztáni hadsereg közleményben jelentette be, hogy válaszul megtámadott három katonai bázist Indiában. Sehbaz Sarif miniszterelnök szombatra összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot, amely egyebek között az ország atomfegyvereiről is rendelkezik.

Az indiai hadsereg szóvivője egy újdelhi sajtótájékoztatón szombaton bejelentette, hogy Pakisztán drónokkal és tüzérséggel végrehajtott, határon átnyúló támadásai miatt indiai harci repülőgépek precíziós fegyverekkel támadtak pakisztáni célpontokat, köztük parancsnoki és irányító központokat, radarállásokat és fegyverraktárakat.

