Elszabadult a pokol a holland tengerparti üdülővárosban – videó

A rend visszaállítása végett rohamrendőrséget vetetettek be, csak éjfél körül oszlottak szét a rendbontók. Letartóztatások nem történtek, komolyabb sérülésről nem számoltak be.

A zavargások este 9 körül kezdődtek. A rendőrség közölte: a fiatalok a közösségi médián keresztül szervezkedtek, és több száz fő gyűlt össze a tengerparti sétányon azzal a céllal, hogy erőszakos konfrontációt robbantsanak ki. Az Omroep West című napilap a rendőrségtől úgy tudja, hogy a fiatalok rivális csoportokhoz tartoztak. Kilenc óra körül hosszabb ideig rendőrségi helikopter körözött a térség felett. Később a lovasrendőrséget is bevetették.

It took one hot day and we had riots in Scheveningen (a seaside resort outside The Hague).



Going to be a long and hot summer. pic.twitter.com/6CScPGk9DR