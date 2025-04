Videóra vették a megkéselt muszlim férfi agóniáját

A dél-franciaországi La Grand-Combe falu mecsetében mintegy 50 késszúrással megöltek egy muszlim férfit pénteken.

Az elkövető - mielőtt elmeneült a helyszínről - a telefonjával videóra vette haldokló áldozatát, és közben az iszlám vallást szidalmazta. Rövid időn belül azonban észrevette, hogy mindeközben az épületben elhelyezett térfigyelő kamera is felvételt készít róla.

A gyilkosság után készített videóját az elkövető továbbította valakinek, aki közzétette az interneten, de később törölte.

The suspect behind the fatal mosque stabbing in La Grand-Combe, France, remains at large



The attacker filmed himself insulting "Allah" and the victim, fueling fears of an Islamophobic motive https://t.co/yKCf2lZ7Vm pic.twitter.com/JNsNaPLsSs