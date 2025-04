Még több halott a hatalmas robbanás után

Előző nap az állami televízió még négy halálos áldozatról és nagyjából 500 sérültről adott hírt.

Hoszein Zafari, az iráni válságkezelő központ szóvivője az ILNA iráni hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a konténerekben - feltehetően nem megfelelően - tárolt vegyi anyagok robbanhattak fel. Zafari szerint a válságkezelő központ vezetője korábbi helyszíni ellenőrzések során figyelmeztette a kikötőt, és jelezte, hogy veszélyt jelenthetnek az ott tárolt anyagok.

A massive explosion, possibly caused by ammonium nitrate the same highly-explosive chemical which caused the Beirut explosion in 2020, has rocked the port of Bandar Abbas this morning in Southern Iran. Iranian media is reporting over 400 injures, while the death toll is still… pic.twitter.com/TrVkR70Zzy