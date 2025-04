Elképesztően néz ki a világ legmagasabb hídja, hamarosan elkészül – videó

Várhatóan az idei év végén megindulhat a forgalom a világ legmagasabb hídján. Az útpálya mintegy 625 méteres (2050 láb) magasságban húzódik a Beipa folyó felett, ezzel rekorder lesz a Huajiang Grand Canyon Bridge. Hihetetlenül magas építményről van szó, a tornyai például kilencszer magasabbak, mint a Golden Gate.

? China is completing the construction of the tallest bridge in the world



It spans the Huaijiang Grand Canyon and will soon reduce the time to cross the gorge from 70 minutes to just 1 minute — the opening is scheduled for June 2025.



