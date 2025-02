Áradások sújtják Kentucky államot, többen meghaltak - videón a pusztítás

Nyolcan életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban, ezt Andy Beshear, az állam kormányzója közölte vasárnap - írja az Index. Hozzátette, az áldozatok száma valószínűleg még növekedni fog.

A halottak között van egy anya is 7 éves gyerekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amit elöntött a víz. Éppen ezért a kormányzó felszólította az embereket, hogy lehetőleg ne keljenek útra.

A mentőalakulatok már több mint ezer embert menekítettek ki. Donald Trump amerikai elnök az állam kezdeményezésére veszélyhelyzetet hirdetett Kentuckyban, ahol háztartások tízezrei maradtak áram és ivóvíz nélkül. A bajbajutottak megsegítésére a Nemzeti Gárdát is bevetették.

