Múzeummá alakítják át Tito legendás luxushajóját

Felújították Josip Broz Tito egykori jugoszláv elnök legendás luxushajóját, a Galebet (Sirály), amely újra behajózott Rijeka kikötőjébe, és amelyet múzeummá alakítanak át. Marko Filipovic polgármester közölte: ez lesz az első hajómúzeum Horvátországban, és a tervek szerint 50 ezer látogatót fogad majd évente. A munkálatok 12,4 millió euróba kerülnek, az Európai Unió korábban 4,2 millió euróval támogatta a projektet, míg a rijekai önkormányzat 1,6 millió euróval járult hozzá.

A hajót eredeti állapotában a kraljevicai Dalmont hajógyárban újították fel négy éven keresztül, és 2019 óta számos munkálatot végeztek el rajta. A hajó 4300 négyzetméteres felülettel rendelkezik, amelyből 1500-at alakítanának át múzeummá, 900 négyzetméter vendéglátási célokra használható, míg 400 négyzetmétert szálláslehetőségként. Erre pályázatot írtak ki, amelyre várják a jelentkezőket. A polgármester szerint a megnyitó májusban vagy júniusban várható.

A vezér halála és Jugoszlávia felbomlása után a hajó sokáig Montenegróban vesztegelt, és kis híján hajótemetőben végezte. 1990-ben egy görög hajótulajdonos vásárolta meg, aki luxushajót akart varázsolni belőle. A Galebet az észak-dalmáciai Viktor Lenac hajógyárba vontatták, ahol felújításra várt, de pénzhiány miatt végül nem sikerült véghez vinni a tervet. Rijeka városa árverésen vette meg a hajót 2009-ben 150 ezer dollárért. Később a Galeb Horvátország védett kulturális örökségévé vált, ezért a hajót az örökségvédelmi előírásokkal összhangban kellett hasznosíthatóvá tenni.

