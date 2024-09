Bevetették az ukránok halálos új stratégiai fegyverüket – mutatjuk a részleteket

Az ukrán elnök egészen pontosan "ballisztikus rakétáról" beszélt, de egyre valószínűbb, hogy ez vagy félreértés, vagy rossz fordítás. Az új fegyvert ugyanis hivatalosan rakétadrónnak nevezik, ami teljesen más kategória – írja a The Kyiv Independent. Az angol nyelvű kijevi lap arról is beszámolt, hogy a rakétát gázturbina hajtja, így inkább a cirkálórakétákhoz tartozhat. Az újság szerint a műszaki paraméterek szigorúan titkosak, így sem a fegyver sebességét, sem a hatótávolságát nem tudni. Az előbbire persze a meghajtásból és az időközben megjelent képek alapján a kialakításból is lehet következtetni: valószínűleg a hangsebességnél lassabban repülhet.

A hatótávolságot pedig abból az ukrán listából lehet megbecsülni, ami az új rakétával támadható orosz légitámaszpontokat sorolja fel. Ez alapján nagyjából 600-700 kilométerre lévő célpontokat képes támadni. (Ezt erősítette meg Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is a The New Voice of Ukraine című internetes újságnak.)

In the two and a half years of full-scale war, Russia has launched about 10,000 missiles of various types and more than 33,000 glide bombs at Ukraine. Stopping attacks on our cities can be achieved by targeting the carriers of this weaponry—Russian aircraft stationer at military… pic.twitter.com/mzisamRWd8