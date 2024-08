Ilyen légicsata még nem volt a háborúk történetében

A világhálón megjelent videó felvételek szerint egy ukrán FPV drón kezelőjének sikerült a levegőben levadásznia egy orosz harci helikoptert. A képeken azt látni, hogy a drón nagy sebességgel közelít a Mi-28-ashoz, majd hirtelen megszakad a felvétel.

A kísérő szöveg írója szerint a drón a helikopter farok légcsavarját találta el és súlyosan meg is rongálta. Mivel ez felel a gép kiegyensúlyozott repüléséért, így az elvesztése a helikopter biztos pusztulását jelenti.

Spectacular drone footage of a FPV drones hunting Russian choppers and in one case apparently striking the tail rotor of a Russian Mi-28 chopper. It is unclear how this encounter ended, but losing the tail rotor is one of the worst “problems” a chopper can have.



