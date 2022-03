Elektronikus hadviselésre alkalmas repülők érkeztek Németországba - a háború keddi hírei

A brit hírszerzés friss jelentésében arról számolt be, hogy a Wagner orosz magánbiztonsági cég jelentős erőket vezényelt Kelet-Ukrajnába. Az értesülés szerint ezer fegyveresről is szó lehet, akiket magas rangú parancsnokok irányítanak. (MTI)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LGcaASzEkJ



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/qWJcREPqRN — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 28, 2022